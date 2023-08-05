×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Aşk Mevsimi ekibi provada buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Aşk Mevsimi#Murat Şeker#Dilan Çiçek Deniz
Aşk Mevsimi ekibi provada buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 11:03

YAPIMCILIĞINI ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği “Aşk Mevsimi” adlı yeni sinema filminin ekibi önceki gün okuma provasında bir araya geldi.

Haberin Devamı

İstanbul ve Bozcaada’da yapılacak çekimlerin başlamasına sayılı günler kala buluşan ekip senaryo üzerinde çalıştı. Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış ve Duygu Sarışın’ın paylaştığı filmin kadrosunda Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş da yer alıyor.

9 ŞUBAT’TA VİZYONDA

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı “Aşk Mevsimi”nin 9 Şubat 2024’te vizyona girmesi planlanıyor. Film, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekil değiştirdiğini beyazperdeye taşıyacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşk Mevsimi#Murat Şeker#Dilan Çiçek Deniz

BAKMADAN GEÇME!