Aşk Mevsimi ekibi provada buluştu

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İstanbul ve Bozcaada’da yapılacak çekimlerin başlamasına sayılı günler kala buluşan ekip senaryo üzerinde çalıştı. Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış ve Duygu Sarışın’ın paylaştığı filmin kadrosunda Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş da yer alıyor.



9 ŞUBAT’TA VİZYONDA



Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı “Aşk Mevsimi”nin 9 Şubat 2024’te vizyona girmesi planlanıyor. Film, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman ilerledikçe nasıl şekil değiştirdiğini beyazperdeye taşıyacak.