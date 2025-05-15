×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Güncelleme Tarihi:

#Heidi Klum#Tom Kaulitz#Cannes 2025
Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:17

Yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren ve aşklarıyla her zaman paparazzileri peşlerinden koşturan ünlü çift son birkaç gündür bütün dünyanın gözlerinin çevrildiği yerde yine deyim yerindeyse şov yapıyor.

Haberin Devamı

Bundan tam yedi yıl önce, şimdi oldukları yerde aşklarını ilk kez ilan etmişlerdi. Zaten kırmızı halıya el ele çıkarak yaptıkları bu aşk ilanından kısa bir süre önce de öpüşürken yakalanmışlar ve fotoğrafları gazetelere çıkmıştı.

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Bu ilanı aşkın üzerinden bir yıl geçtikten sonra evlendiler ve o zamandan beri de aşklarını ve en samimi anlarını bile kimselerden çekinmeden, hatta sosyal medyadan da paylaşarak yaşamaya başladılar.

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

51 yaşındaki sürer model Heidi Klum ve 35 yaşındaki müzisyen eşi Tom Kaulitz, dün akşamki Görevimiz Tehlike galasında da yine dudak dudağaydı.

Haberin Devamı

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Tom Kaulitz geceye siyah smokiniyle gelirken Heidi Klum ise parlak kumaştan dikilmiş bol göğüs dekolteli elbisesiyle bir denizkızına benzetildi.

Ünlü çift Cannes’a ayak bastıkları andan itibaren gazetecilerin yakın kıskacında. Hatta ilk günlerinde otel odalarına çıkıp camın önünde öpüşürken de yakalandılar ve bu özel anların kare kare fotoğrafları çekildi.

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Cannes’da dolaşırken de neredeyse her anlarını el ele geçiren çift yıllardır büyük aşkları kadar aralarındaki yaş farkı yüzünden de konuşuluyor.

4 çocuk annesi Heidi Klum eşinin kendisinden yaşça küçük olması yüzünden senelerdir karşılaştığı sorulardan bıktığını, biri kendisine böyle bir soru sormadıkça konunun aklına bile gelmediğini söylemişti.

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Haberin Devamı

Eşiyle arasındaki 16 yıllık yaş farkı nedeniyle troller tarafından taciz edildiğini söyleyen ve kadınların kendilerinden yaşça küçük sevgilileri ya da eşleri için kullanılan “oyuncak çocuk” teriminden hoşlanmadığını açıklayan Heidi Klum çok üzerinde durmak istemese de bu konuda epey dertli.

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Ünlü model hatta kocası Tom'la aralarındaki yaş farkı konusunda bazen şakalaştıklarını da “Akşam yemeğinde bana menüyü okuması gerekiyor ya da okuma gözlüklerimi unutursam fotoğraf çekip yakınlaştırmam gerekiyor ama bu konuda şakalaşıyoruz” sözleriyle anlatıyor.

Aşk masallarını yazmaya orada başlamışlardı… Kocasının elini bir an bile bırakmadı

Haberin Devamı

Modellik yaptığı günlerden hiç farklı görünmeyen ve 4 çocuk annesi olmasına rağmen gençliğini ve güzelliğini koruyan nülü model bu konudaki yorumlara artık “Kocam genç de ben yaşlı mıyım!” diyerek cevap veriyor.

Gözden KaçmasınHerkes onun şöhretli model kızını tanıyor… Diğer çocuklarını ise herkesten sakladı: Geniş aile bir arada Herkes onun şöhretli model kızını tanıyor… Diğer çocuklarını ise herkesten sakladı: Geniş aile bir aradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Heidi Klum#Tom Kaulitz#Cannes 2025

BAKMADAN GEÇME!