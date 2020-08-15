Aşk Masalı filminin oyuncuları kimler? Türk filmi Aşk Masalı’nın konusu ve oyuncuları

Yıllardır patronunun oğluna platonik bir aşk besleyen Masal'ın hikâyesini anlatan Aşk Masalı, 2018 yılında vizyona girmişti. Başrollerini Algı Eke ve Emre Kızılırmak’ın başrollerini paylaştığı Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Recep Güneysu, Şennur Nogaylar, Ayşen Sezerel ve Hasal Şanel bulunuyor.



AŞK MASALI KONUSU



Masal, patronun çapkın,yakışıklı oğlu Akın'a yıllardır platonik bir aşkla bağlı hayalperest bir kızdır... Akın Masal'ın farkında bile değildir, üstelik şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlamıştır ve Masal bu kadından nefret etmektedir...



Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir... Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir... Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir... Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır, çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır... Bu süreçte Masal'a partner olarak Kerem verilir... Kerem, Masal'ın tüm sakarlıklarına rağmen büyük bir sabırla onun her anında yanında olur ve programı başarı ile bitirmesini sağlar. Masal, sürecin sonunda Akın'ın dikkatini çekmeyi başarır ve güçlü rakibi Cansın'ı alt eder... Ama bilmediği bir şey vardır; Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır? Kalbindeki aşkın sahibi gerçekten de Akın'mıdır?