Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan kimdir?

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Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihindeİstanbul'da dünyaya geldi. 2011'de Burak Aksak oyunculuk eğitimini tamamladı ardından 2012'de Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Mühendisliği Bölümünde okudu. Üniversite eğitime devam ederken 2013-2014 yılları arasında Akademi 35,5 oyunculuk eğitimi ve 2014'te Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı. Yüksek lisansını ise 2015'te, Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema TV ana dalında yaptı. Meslektaşı Pelin Akil ile 2016 yılında nikah masasına oturan Anıl Altan ikiz babası.