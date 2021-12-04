Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Esra ve Çınar'ı duyan Çağla'ya büyük şok

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Aşk Mantık İntikam 24. son bölüm ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde aradan geçen 5 yıllık süre dikkat çekti. Elif ve Ekrem’in düğünleri için geri dönen Esra'nın Ozan'la yüzleşmesi dikkat çekti. Çınar ve Esra'nın konuşmalarını duyan Çağla'nın Esra'nın oğlunun babasının Ozan olduğunu öğrenmesi merak uyandırdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrem geçen yıllarda Zümrüt’ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Sonunda mutlu sona yaklaşmışlardır. Elif ve Ekrem’in düğünleri gerçekleşecektir. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul’a döner. Onu bırakıp gittiği için Esra’ya karşı öfkeli olan Ozan onunla hiç beklemediği bir yerde karşılaşır. Öyle değilmiş gibi davransalar da ikisi de birbirlerini unutmamışlardır. Ama artık aralarında aslında ikisini birbirlerine ömür boyu bağlayacak olan bir sır vardır…