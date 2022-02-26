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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 34. son bölüme Esra'nın boşanma kararı damga vurdu

#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam 34. son bölüme Esranın boşanma kararı damga vurdu

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam'ın 25 Şubat tarihli 34. son bölümünde Efe'nin Ozan'a Esra'dan hoşlandığını söylemesi dikkat çekerken, Musa ve Zeyno'nun sonunda evlenmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında Esra'nın Ozan'a boşanma davası açması damga vurdu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam 34. son bölümde yaşananlar.

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam'ın 34. son bölümünde Esra’nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlayan Ozan Esra'dan özür dilerken; Esra'nın mahalleye dönmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Ozan değişmeyi başarıp Esra’yı kararından döndürmeye çalışırken Esra'nın hazırlattığı boşanma protokolünü imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra’nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra’yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra’nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra’ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa’nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra’yı kararından döndürebilecek midir?

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#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon

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