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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. son bölümde Esra'ya büyük şok!

#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Fragman
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam 32. son bölümde Esraya büyük şok

Aşk Mantık İntikam son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Her cuma seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 11 Şubat tarihli 32. son bölümünde Ozan'ın kazası sonrası Esra ve Ozan arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Esra'nın Rüya'dan şüphelenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında ise Esra'nın Rüya'nın evinde Ozan'la ilgili şoke eden gerçeği görmesi ekranlara damga vurdu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam 32. son bölümde yaşananların özeti.

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam'ın 32. son bölümünde Esra’nın arabasına sabotaj düzenlendiği kamera görüntüleri ile ortaya çıkarken, Esra'nıb Rüya'nın evine gitmesi heyecanlı anlara neden oldu. Esra Rüya'nın evinde Ozan'la ilgili gazete arşivlerini gördüğü sırada kaçmaya çalışırken karşısına Barış ve Rüya'nın çıkması gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra’nın Rüya’yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra’nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya’yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra’nın, konuşmak için Rüya’nın evine gittiğinden haberi yoktur.

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#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Fragman

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