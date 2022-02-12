Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 32. son bölümde Esra'ya büyük şok!

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam'ın 32. son bölümünde Esra’nın arabasına sabotaj düzenlendiği kamera görüntüleri ile ortaya çıkarken, Esra'nıb Rüya'nın evine gitmesi heyecanlı anlara neden oldu. Esra Rüya'nın evinde Ozan'la ilgili gazete arşivlerini gördüğü sırada kaçmaya çalışırken karşısına Barış ve Rüya'nın çıkması gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra’nın Rüya’yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra’nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya’yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra’nın, konuşmak için Rüya’nın evine gittiğinden haberi yoktur.