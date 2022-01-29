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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 30. son bölümde şoke eden hırsızlık!

#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Dizi
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam 30. son bölümde şoke eden hırsızlık

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı, 30 son bölümün ardından gündeme geldi. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 28 Ocak tarihli son bölümünde, Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarırken, Efe’nin Milenyumsoft’a gelmesi ikili arasındaki kıskançlık fitilini ateşledi. Dizinin son bölümünde Ozanların evine giren Rüya ve Barış'ın yakalanıp yakalanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam son bölümde yaşananlar

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın 30. son bölümünde Ozan'ın şirket için yatırımcı bulması çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, Barış'ın Rüya'yı hırsızlık yapmak için Ozanların evine girmeye ikna etmesi dikkat çekti. Final sahnesinde eve gelen Ozan ve Esra'nın evde gördükleri karşısında şoke olması gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 30.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar. Esra’nın İngiltere’den tanıdığı Efe’nin Milenyumsoft’a gelmesi ise Ozan ve Esra’nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır.

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#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Dizi

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