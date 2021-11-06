Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 20. son bölümde Çağla'dan şok haber!

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Aşk Mantık İntikam son bölüm tek parça yayınlandı. Fox TV ekranlarında 5 Kasım Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'da bu hafta ı Arif, Ozan’a karşı açtığı savaşı büyütürken Çağla’nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması şaşkınlık yarattı. Tüm bunların ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ancak Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Aşk Mantık İntikam 20. son bölümde neler oldu?

Ozan ve Esra’nın yakınlaştıkları an, Ozan’a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif’le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan’a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan’ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar.

Çağla’nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar’la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan’a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan’ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft’ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra’yla buluşmak ister. Esra ve Ozan’ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.