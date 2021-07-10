Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra'ya şoke eden soru... Aşk Mantık İntikam 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı Aşk Mantık İntikam 4. bölümü ile 9 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf ederken, Esra'nın Ozan'ın eski eşi olduğunu açıklayıp açıklamayacağı heyecanlı anlara neden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Aşk Mantık İntikam 4. son bölümde neler oldu?

Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra’yı Çınar’dan kıskanıyordur. Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder. Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla’nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra’ya, Ozan’la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar’a gerçekleri itiraf edecek midir?

Aşk Mantık İntikam 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

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