Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde Esra ve Ozan arasında şok yakınlaşma!

Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında her cuma yayınlanan dizinin fragmanında Çınar'ın artık patronun oğlu olduğu gerçeğini söylemesi dikkat çekerken Esra'ya yeni bir iş teklifi yapması da çarpıcı gelişmelerden oldu. Esra ve Ozan'ın öpüştüğü sahnede olanları Çağla'nın görmesi ise merak uyandırdı. Sevilen dizi 20 Ağustos Cuma akşamı ekranlara gelecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlıdır.

Çınar’ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan’ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Esra ve Ozan, Ozan’ın hocasının evinde hiç olmadıkları kadar yakınlaşmışlardır. Ozan’ın sorusu, Esra’yı kendine getirir. “Buraya kadar beni neden takip ettin?” Duygularından kaçan Esra, Ozan’a kaçak cevaplar verse de bu soruların asıl cevabı Esra’yı alt üst edecektir. Bunların yanı sıra ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra’dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Bu istekle birlikte ikilimiz yeni bir maceraya yelken açarlar.

Yalçın’ın hareketlerinden şüphelenen Menekşe, aldatıldığını düşünerek içine kapanır. Menekşe’yle istediği gibi kavga edemeyen Zümrüt, Menekşe’yle dayanışma gösterecek, düşmanlık şimdilik askıya alınacak, Menekşe ve Zümrüt müttefik olacaklardır. Yalçın’ı takip eden ikili gördükleri manzara karşısında şok olacaktır.

Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

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