Aşk Mantık İntikam 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra'dan büyük itiraf!

Aşk Mantık İntikam son bölüm yayınlandı. Fox TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam'ın bu haftaki bölümünde Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrıldı. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanırken Esra'nın Ozan'a hiç aşık olmadığını söylemesi ise dikkat çekti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.

Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.

Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

En lezzetli yemek tarifleri burada