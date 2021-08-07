Aşk Mantık İntikam 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra'dan büyük itiraf!
Aşk Mantık İntikam 8. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 6 Ağustos tarihli bölümü nefesleri kesti. Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenirken, son bölümde Ozan'a yaptığı itiraf haftaya damga vurdu. Esra ve Ozan arasında yaşanan kıskançlık krizleri ise renkli anlara neden oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler.
Aşk Mantık İntikam son bölüm yayınlandı. Fox TV ekranlarında sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam'ın bu haftaki bölümünde Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrıldı. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanırken Esra'nın Ozan'a hiç aşık olmadığını söylemesi ise dikkat çekti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
AŞK MANTIK İNTİKAM 7. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ
Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.
Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.
Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.