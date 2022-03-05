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Aşk Mantık İntikam 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam son bölüme Esra ve Ozan'ın boşanma kararı damga vurdu

#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon
Aşk Mantık İntikam 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam son bölüme Esra ve Ozanın boşanma kararı damga vurdu

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı her cuma seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 4 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Ozan'ın boşanma protokolünü imzalaması dikkat çekerken, işlerin iyice kopma noktasına gelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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Aşk Mantık İntikam son bölüm izleme ekranı 4 Mart Cuma akşamı Fox TV ekranlarında yayınlandı. Cuma akşamları yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Musa ve Zeyno'nun balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine Esra ve Ozan'ı da çağırmasıyla ikili arasında yakınlaşma başladı. Dizinin final sahnesinde ise Ozan ve Esra'nın boşanma davası için adliyenin önünde buluşması merak uyandırdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan Esra’nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra’ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

 

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