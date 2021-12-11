Aşk Mantık İntikam 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüme Ozan'ın ortaya çıkan kardeşi damga vurdu!

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın 25. bölümünde Esra Londra’ya dönmeleri için Çınar’a baskı yaparken, Atlas’ın başına gelenler Esra'nın kararlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Ozan'ın Çağla'dan boşanmak istemesi ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Çınar’ı Atlas’la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir. Bir an evvel Londra’ya dönmeleri için Çınar’a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır. Esra ise Ozan’dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir. Fakat olaylar hiç de Esra’nın beklediği gibi gelişmez. Atlas’ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Esra Milenyum Soft’la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır…