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Aşk Mantık İntikam 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüme Ozan'ın ortaya çıkan kardeşi damga vurdu!

#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Dizi
Aşk Mantık İntikam 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Son bölüme Ozanın ortaya çıkan kardeşi damga vurdu

Aşk Mantık İntikam 26. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 10Aralık tarihli son bölümünde, Elif ve Ekrem'in düğünü gerçekleşirken, Esra'nın Zeyno'ya Atlas'ın babasının Ozan olduğunu söylemesi dikkat çekti. Esra Milenyum Soft’la uğraşan kişiyi araştırırken ortaya çıkan Ayaz Karakoç'nun Ozan'ın kardeşi olması ile ekranlara damga vurdu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümde yaşananlar ve 26. yeni bölümle ilgili bilgiler.

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın 25. bölümünde Esra Londra’ya dönmeleri için Çınar’a baskı yaparken, Atlas’ın başına gelenler Esra'nın kararlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Ozan'ın Çağla'dan boşanmak istemesi ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Çınar’ı Atlas’la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir. Bir an evvel Londra’ya dönmeleri için Çınar’a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır. Esra ise Ozan’dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir. Fakat olaylar hiç de Esra’nın beklediği gibi gelişmez. Atlas’ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Esra Milenyum Soft’la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır…

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#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Dizi

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