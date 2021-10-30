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Aşk Mantık İntikam 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan şirketten atıldı!

#Aşk Mantık İntikam#Fox Tv#Dizi
Aşk Mantık İntikam 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan şirketten atıldı

Aşk Mantık İntikam 20. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. Her cuma izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 29 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümünde Çağla'dan ayrılma kararı alan Ozan'ın yönetim kurulu tarafından şirketten kovulması ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise mahkemeye giden Ozan'ın Çağla'dan boşanamadığını Esra'ya söylemesi merak uyandırdı. İşte, Aşk Mantık İntikam 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.

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Aşk Mantık İntikam son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında 29 Ekim Cuma akşamı sevenleri ile buluşan dizide bu hafta Ozan'ın Arif'in hamlesi ile şirketten atılması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Esra ve Ozan'ın arkadaş olmaya karar verdiği son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Aşk Mantık İntikam'ın yayınlanan 20. bölüm fragmanında Ozan'ın Esra'ya boşanma mahkemesinde anlatacakları merak uyandırdı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Çağla’yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi’nin evinde bomba etkisi yaratır. Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan’a ders vermek için bir plan hazırlar. Ozan’ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan’a karşı mesafelidir. Ozan, Esra’ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan’la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif’in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft’ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok edecektir.

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#Aşk Mantık İntikam#Fox Tv#Dizi

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