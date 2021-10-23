Aşk Mantık İntikam 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aşk Mantık İntikam son bölümde Çağla Ozan'ı kovdu!

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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 22 Ekim akşamı izleyici ile buluşan son bölümünde tüm sırlar gün yüzüne çıktı. Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanırken, kısa süre içerisinde aklanması dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Elif ve Ekrem'in söz töreni çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan’ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer. Şirketteki hiç kimse Esra’nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanır. Esra, Ozan’a gidip neden böyle bir hamle yaptığını sorar. Ozan onu korumak istemiştir. İkili bir tartışmanın ortasındayken gelen haberle şok olurlar. Ekrem ve Elif ortada yoktur. Esra ve Ozan, kardeşlerini ararken tüm kartların açıldığı ve büyük bir hesaplaşmanın yaşandığı bir gece geçirirler.

Çınar, yeni projenin bilgilerini sızdıran kişinin peşine düşer. Yeşim’le yediği bir yemek sonrasında duyduğu şeylerle sarsılır ve Çağla’dan hesap sorar. İyice köşeye sıkışan Çağla kontrolünü kaybeder. Çağla’yı bekleyen asıl şok ise, Ozan’ın son hamlesi olacaktır.