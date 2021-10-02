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Aşk Mantık İntikam 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra'ya ne oldu?

#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Dizi
Aşk Mantık İntikam 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Aşk Mantık İntikam son bölümde Esraya ne oldu

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 1 Ekim tarihli son bölümünde Çağla’nın tehdidine daha fazla boyun eğmek istemeyen Esra'nın Ozan'la konuşmak istemesi dikkat çekti. Final anında ise Çağla'nın Esra'yı düşürerek yaralaması Aşk Mantık İntikam 15. son bölüme damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

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Aşk Mantık İntikam 16. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fox TV'de 1 Ekim Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Çınar ve Esra arasındaki yakınlaşma çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ozan'ın Esra'yı evde baygın halde bulması çarpıcı anların sinyallerini verdi.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra’nın Çınar’a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra’nın Çınar’ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan’ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan’dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Bu sırada Çağla da Çınar’ı Esra’nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra’nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra’ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur.
Esra sonunda gerçekleri Zeyno’ya anlatır. Çağla’nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan’la konuşacak ve Çağla’nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra’nın beklediği gibi gelişmez…

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#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Dizi