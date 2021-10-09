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Aşk Mantık İntikam 16. son bölümde Esra'yı şoke eden sahne! Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Fox Tv
Aşk Mantık İntikam 16. son bölümde Esrayı şoke eden sahne Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam'ın 8 Ekim tarihli 16. son bölümünde Esra'nın baygın halde bulunması heyecan dolu anlara neden olurken Çağla'nın gerçeği itiraf edip etmeyeceği ekran başındakileri meraklandırdı. Şirketi ve işlerini umursamayarak teknesinde yaşamaya başlayan Ozan'ı Çağla ile baş başa gören Esra'nın yıkımı ise son bölüme damga vurdu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam 17. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası merak konusu oldu. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın cuma akşamı yayınlanan bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken aldığı tehdit çarpıcı gelişmelerden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm yakınları Esra için telaşlanmaya başlamışken Esra, Ozan’ın evinde baygın yatmaktadır. Ozan, bulabileceği her yere bakar, en sonunda kendi evine gitmeye karar verir. Esra’yı orada baygın halde bulur ve hastaneye götürür. Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır.

Ozan tüm olanlardan sonra çok değişmiş, herkesi ve her şeyi boş veren öfkeli bir adama dönüşmüştür. Şirketi ve işlerini umursamayarak teknesinde yaşamaya başlar. Şirket bu nedenle iş kaybı ile karşı karşıya gelecek, bu durum ise Çınar’ın eline Ozan’la ilgili koz verecektir. Musa ve Esra, Ozan’ı geri dönmesi için ikna etmeye çalışırlar ancak Ozan kimseyi dinlemez. Sonunda Ozan’ın Esra’yla ilgili gördükleri kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açar.

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#Aşk Mantık İntikam#Televizyon#Fox Tv