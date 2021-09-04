Aşk Mantık İntikam 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan'dan şok karar!

Aşk Mantık İntikam 12. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Fox TV ekranlarında her cuma yayınlanan dizinin son bölümünün ardından seyirci karşısına çıkan fragmanında Ozan'ın Çağla ile evlenmek üzereyken Esra'nın arkadaşının Ozan'a gerçekleri anlatması dikkat çekti. Ozan'ın Esra'ya boşanmadan önce bebeklerini kaybedip kaybetmediklerini sorması ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Esra'nın Ozan'a ne cevap vereceği şimdiden merak uyandırdı. Sevilen dizi 10 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan’ın Çağla’yla evleneceğini öğrenen Esra büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşamaktadır.

Ozan’la konuşup neler olduğunu anlamaya çalıştığında Ozan’ın katı tavrıyla karşılaşır. Tüm bunların üzerine aldığı ani bir kararla kariyerine yeni bir yön veren Esra, Ozan’dan uzaklaşmak için şehir dışına çıkar fakat gelişen olaylar Esra’nın kendisini uzaklaşmak istediği her şeyin içinde bulmasına neden olur.

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