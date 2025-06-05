Aşk itirafı sonrası sürpriz yakınlaşma!

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Eşref ve Nisan'ın kendilerini aşkın kollarına bıraktıkları diziye, ikilinin finaldeki öpüşme sahnesi damga vurdu. Nisan'ın gözyaşları içinde, "Dünyadaki en yanlış adama aşık oldum" itirafı adeta duygu seline neden oldu. Eşref'in "Gidersen seni özlerim Nisan" çıkışıyla romantizm tavan yaparken, Nisan'ın "Eşref net" esprisi dizinin fanlarını mest etti. Eşref ve Nisan'ın karşılıklı sahneleri sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

"SEN ARTIK ÖLÜSÜN KADİR!"

Tespihe yerleştirilen dinleme cihazını bulan ve Eşref'e bir tuzak daha kuran Kadir'in kendi kazdığı kuyuya yine kendisinin düştüğü sahne izleyenlere hem gerilim hem de duygu fırtınası yaşattı. İkilinin büyük hesaplaşmasına Kadir'in, "Kıskandım oğlum seni" ve Eşref'in, "Sen artık ölüsün Kadir!" sözleri damga vurdu. Nisan'ın Serdar Amir'le anlaşma yaptığını öğrenen Çiğdem'in onların fotoğrafını çekip Eşref'e gösterdiği anlarda nefesler tutuldu. İyice köşeye sıkışan Çiğdem'in Eşref'e aşkını da itiraf ettiği sahne bölümün en çok etkileşim alan anları arasına girdi.

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HEM İZLENDİ HEM KONUŞULDU

Sezonun en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarının başında gelen Eşref Rüya, on birinci bölümüyle bu geleneği devam ettirdi. Dizinin yayınıyla birlikte TT listesine giren dizi, reytinglerde adını yine zirveye yazdırdı. Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ve dev prodüksiyonuyla izleyicilerin ilk tercihi olan yapım, AB'de 4,90 izlenme oranı ve 18,60 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 6,86 izlenme oranı ve 21,89 izlenme payıyla günün en çok izlenen dizisi oldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.