Aşk, intikam ve sırlar birbirine karıştı! Cihan'dan sürpriz evlilik teklifi...

Ferda gerçeğin peşinde

Ferda, Cihan ve Nehir’e “Azem Yücedağ’ı tanıyıp tanımadıklarını” sordu. Cihan tanımadığını söylese de Ferda araştırdığını belirterek, “Azem Yücedağ babanızla aynı kişi ama…” sözleriyle gerçeğin izini sürdüğünü ortaya koydu. Daha sonra Cihan’a teşekkür eden Ferda, ikiliyi uğurladı.

Eşiyle konuşan Ferda, “Bu insanlar kim, bize neden yardım ettiler?” diyerek yaşananlara anlam veremediğini dile getirdi.

Servan’ın dönüşü dengeleri değiştirdi

Yıldız’ın Servan hakkında konuşması, Dilber’in sert tepkisiyle karşılaştı: “Azem öldü, farkında mısın? Ne çabuk unuttun onu!”

Tam bu sırada Servan’dan otele gönderilen çiçek, dengeleri değiştirdi. Servan, Dilber’den özür dileyerek konuşmak istediğini söyledi. Otele gelen Servan, lobide Dilber’le bir araya geldi. Geçmişi masaya yatıran ikili, yaşanan kötü günleri konuştukça aralarındaki buzları eritmeye başladı.

Ancak Kamuran’ın Servan’a pavyonda şarkı söylemesi için yaptığı teklif ve Servan’ın bunu kabul etmesi, Dilber’in kafasında yeni soru işaretleri oluşturdu. Dilber, Servan’ın başka planlar peşinde olduğunu fark etti.

Azem’den Ankara kararı

Her şeyi geride bırakmaya hazırlanan Azem, Ankara’ya gitme planını Piraye’ye anlattı. Piraye’nin, “İlk biz karşılaşsaydık sence nasıl olurdu?” sorusuna Azem, “Çok güzel olurdu,” yanıtını verdi. Ancak aralarındaki maddi farkın altını çizmesi, geçmişin yaralarını bir kez daha hatırlattı.

Azem daha sonra Nergis ve Kasım’ın yanına giderek Necmi’nin Reyyaz’ı öldürmeyi planladığını söyledi. Kasım da Cihan’ı arayarak, “Necmi Reyyaz’ı vuracak, engel ol,” diyerek uyardı.

Cihan’dan yarım kalan teklif ve büyük yüzleşme

Cihan, Elif’le bir araya gelerek doğacak bebekleri hakkında konuştu ve evlenme teklifinde bulundu. Ancak gelen haberle teklif yarıda kaldı. Cihan, “Devam edeceğiz ama önce babanın hayatını kurtarmam lazım,” diyerek oradan ayrıldı.

Reyyaz’ın otomobil galerisinin önünde Necmi’yi bulan Cihan, onu planından vazgeçirdi. Sabırla beklemeleri gerektiğini ve zamanı geldiğinde gerekeni yapacaklarını söyledi.

Daha sonra Elif’le evlilik yolunda kararlılığını sürdüren Cihan, otelde dostlarının önünde yeniden evlenme teklif etti. Elif’in yanıtı ise “Evet” oldu.

Ancak Cihan’ın Reyyaz’la yüzleşmesi tansiyonu yükseltti. “Seviyoruz birbirimizi. Buraya seninle müstakbel kayınpederim olarak konuşmaya geldim. Eğer sorun çıkarmazsan Elif’le sizin de aranızı düzeltirim. Belki istemeye geliriz. Babam da gelirdi aslında eğer öldürülmeseydi,” diyen Cihan’a Reyyaz’dan sert bir yanıt geldi: “Ben senin babanı öldürmedim. Bu işlerin peşini bırak. Daha fazla kurcalamanın sana bir faydası yok.”

Para kayboldu, şüpheler arttı

Reyyaz ve ortaklarının parasını ekibiyle birlikte alan Cihan, parayı otele bıraktığı yerde bulamadı. Yaşanan kayıp, yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Öte yandan Azem’den haber alamayan Demir, senaryo üzerine konuşmak için Nergis ve Kasım’ın yanına gitti. Karakterler hakkında yorum yaparken karşısında Azem’i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Azem, başından geçenleri tek tek anlattı.

Eski öğrencisi polis Erman da Azem’i bulmak için iz sürüyordu. Kasım’la konuşarak bilgi toplamaya çalışan Erman, sonunda Azem’le yüz yüze geldi. Hocası karşısında belirdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dilber’den isyan

Kasım’ın dükkânına giden Dilber ise isyan etti: “Size ne oldu? Azem öldü, gözünüzden bir yaş gelmedi. Kaç yıllık arkadaşınız değil miydi? Demek istediğim, Azem bir hiç gibi sanki… Ne ceset ne bir cenaze… Kimsenin bir şey yaptığı yok ve siz de…”