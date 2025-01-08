Aşk, ihanet ve güç mücadelesi... Bu dizi 'Piyasa'yı karıştıracak

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Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkat çeken yapım; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizide usta isim Serdar Gözelekli yönetmen koltuğunda oturuyor.

SIRLARLA DOLU HAYATLAR

Çekimleri Bursa’da başlayan Piyasa; aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizide Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’, olarak karşımıza çıkacak. Zuhal Olcay ‘Keriman’a, Fırat Altunmeşe ‘Adar’a, Yurdaer Okur ‘Şefik’e, Gülben Ergen, gazeteci ‘Ahsen Çevik’e, hayat verecek. Dizide ayrıca, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Heyecanla beklenen Piyasa, çok yakında Kanal D'de.

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