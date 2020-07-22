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Aşk-ı Memnu'nun efsane finali yeniden ekranda
Kanal D'nin yayınladığı döneme damgasını vuran ve aradan geçen 10 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen dizisi “Aşk-ı Memnu”'nun final bölümü bu akşam yeniden ekrana geliyor.
Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan “Aşk-ı Memnu”, bir süredir Kanal D’nin gündüz kuşağında ekrana geliyordu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin rol aldığı dizinin finali, bu akşam saat 20.00’de ekranda olacak. Bu bölüm, ilk yayınlandığında yüksek izlenme oranıyla televizyon tarihine geçmişti.
20.00 KANAL D
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