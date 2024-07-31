Aşk-ı Memnu sevgisi

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KANAL D’nin yayınlandığı 2008-2010 yılları arasına damga vuran dizisi “Aşk-ı Memnu” aradan geçen zamana rağmen hâlâ aynı heyecanla izleniyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem’in yer aldığı dizinin hikâyesi kadar, çekimlerin yapıldığı yalı da çok konuşuldu. Dizide Ziyagil Ailesi’ne ev sahipliği yapan aslında Koç Ailesi’ne ait 3 katlı ve 10 odalı beyaz yalı, ilk günden beri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu yaz her perşembe Kanal D ekranlarında yeniden seyirciyle buluşan “Aşk-ı Memnu”nun hayranları önceki gün Sarıyer’deki yalıyı ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yalı, büyük ilgi gördü. Tur şirketleri tarafından getirilen gruplar, yalının içini gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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DİZİDEN SONRA SERGİ ALANI OLDU

“Aşk-ı Memnu” dizisinin çekildiği efsanevi yalı, Sarıyer Piyasa Caddesi üzerinde bulunuyor. Bu muhteşem yapı ayrıca Vehbi Koç Vakfı’na da bağlı. Dizi çekimleri sona erdikten sonra yalı Vehbi Koç Büyükdere Evi adıyla müze ve sergi alanına dönüştürüldü.