Aşk-ı Memnu saati mi değişti? Kanal D yayın akışı içerisine Aşk-ı Memnu yeni saatinde!

Aşk-ı Memnu yeni saati ile haziran ayının son günlerinden bu yana buluşmaya devam ediyor. Tekrar bölümleri olmasına rağmen ilgi görmeye devam eden popüler dizi, yayın saatinin değişmesi üzerine gündemde yer almaya başladı. Peki, Aşk-ı Memnu yayın saati kaç oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AŞK-I MEMNU YAYIN SAATİ KAÇ?

Aşk-ı Memnu yayın saatini yayın akışı içerisinde 10.45'ten 13.15'e kaydıran Kanal D, saat 10.45'e ise Güneşi Beklerken dizisinin tekrar bölümlerini koydu. 6 Nisan tarihinden bu yana tekrar bölümleri ile her gün yayında olan Aşk-ı Memnu, hafta içi her gün 13.15'te izleyici karşısında olmaya devam edecek.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Çatı Katı Aşk

Saat: 01:30 - 03:45 (135 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Ateş ve Yasemin’in aşk ve aksiyon dolu komik hikayesi!

Adı Efsane

Saat: 03:45 - 05:45 (120 dakika)

Tür: Dram

Özet: Kariyerinin zirvesindeyken sakatlanan efsane basketbolcu Tarık, basketbolu bırakmak zorunda kalır...

Yabancı Damat

Saat: 05:45 - 07:00 (75 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin masal tadındaki aşklarının öyküsü...

Küçük Ağa

Saat: 07:00 - 09:00 (120 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Küçük Ağa, etrafındaki olumsuzlukları çocuk aklı ile çözmeye çalışan bir öykünün kahramanıdır.

Neler Oluyor Hayatta

Saat: 09:00 - 10:45 (105 dakika)

Tür: Magazin

Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!

Çatı Katı Aşk

Saat: 10:45 - 13:15 (150 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Ateş ve Yasemin’in aşk ve aksiyon dolu komik hikayesi!

Aşk-ı Memnu

Saat: 13:15 - 15:45 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelendiğinde tutku ve aşk, sadakati terkeder.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Saat: 15:45 - 19:00 (195 dakika)

Tür: Dram

Özet: 60’lı yıllardan günümüze uzanan kimi zaman hüzünlü ama umudun hiç eksik olmadığı, etkileyici bir hikaye...

Kanal D Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)

Tür: Haber

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Çok Güzel Hareketler 2

Saat: 20:00 - 21:00 (60 dakika)

Tür: Komedi Programı

Özet: Yılmaz Erdoğan'ın yönetimde yeni ekip, yeni skeçler. Kahkahaya hazır olun!

Ulusa Sesleniş

Saat: 21:00 - 21:30 (30 dakika)

Tür: Haber Programı

Özet: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekrana geliyor.

Çarkıfelek

Saat: 21:30 - 00:15 (165 dakika)

Tür: Eğlence Programı

Özet: Çarkıfelek başlıyor!