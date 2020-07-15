Aşk-ı Memnu saati mi değişti? Kanal D yayın akışı içerisine Aşk-ı Memnu yeni saatinde!
Aşk-ı Memnu yayın saati, haziran ayı itibariyle değişiklik gösterdi. Normal zaman diliminde 10.45'te yayınlanırken, yeni saati 13.15'e alınan Aşk-ı Memnu, final günleri için geri sayıma başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan dizide, Bihter ve Behlül arasındaki ilişki konu ediliyor. Peki, Aşk-ı Memnu saati artık 13.15 mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Aşk-ı Memnu yeni saati ile haziran ayının son günlerinden bu yana buluşmaya devam ediyor. Tekrar bölümleri olmasına rağmen ilgi görmeye devam eden popüler dizi, yayın saatinin değişmesi üzerine gündemde yer almaya başladı. Peki, Aşk-ı Memnu yayın saati kaç oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AŞK-I MEMNU YAYIN SAATİ KAÇ?
Aşk-ı Memnu yayın saatini yayın akışı içerisinde 10.45'ten 13.15'e kaydıran Kanal D, saat 10.45'e ise Güneşi Beklerken dizisinin tekrar bölümlerini koydu. 6 Nisan tarihinden bu yana tekrar bölümleri ile her gün yayında olan Aşk-ı Memnu, hafta içi her gün 13.15'te izleyici karşısında olmaya devam edecek.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Çatı Katı Aşk
Saat: 01:30 - 03:45 (135 dakika)
Tür: Dram,Komedi
Özet: Ateş ve Yasemin’in aşk ve aksiyon dolu komik hikayesi!
Adı Efsane
Saat: 03:45 - 05:45 (120 dakika)
Tür: Dram
Özet: Kariyerinin zirvesindeyken sakatlanan efsane basketbolcu Tarık, basketbolu bırakmak zorunda kalır...
Yabancı Damat
Saat: 05:45 - 07:00 (75 dakika)
Tür: Dram,Komedi
Özet: Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin masal tadındaki aşklarının öyküsü...
Küçük Ağa
Saat: 07:00 - 09:00 (120 dakika)
Tür: Dram,Komedi
Özet: Küçük Ağa, etrafındaki olumsuzlukları çocuk aklı ile çözmeye çalışan bir öykünün kahramanıdır.
Neler Oluyor Hayatta
Saat: 09:00 - 10:45 (105 dakika)
Tür: Magazin
Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!
Çatı Katı Aşk
Saat: 10:45 - 13:15 (150 dakika)
Tür: Dram,Komedi
Özet: Ateş ve Yasemin’in aşk ve aksiyon dolu komik hikayesi!
Aşk-ı Memnu
Saat: 13:15 - 15:45 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelendiğinde tutku ve aşk, sadakati terkeder.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Saat: 15:45 - 19:00 (195 dakika)
Tür: Dram
Özet: 60’lı yıllardan günümüze uzanan kimi zaman hüzünlü ama umudun hiç eksik olmadığı, etkileyici bir hikaye...
Kanal D Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Tür: Haber
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Çok Güzel Hareketler 2
Saat: 20:00 - 21:00 (60 dakika)
Tür: Komedi Programı
Özet: Yılmaz Erdoğan'ın yönetimde yeni ekip, yeni skeçler. Kahkahaya hazır olun!
Ulusa Sesleniş
Saat: 21:00 - 21:30 (30 dakika)
Tür: Haber Programı
Özet: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekrana geliyor.
Çarkıfelek
Saat: 21:30 - 00:15 (165 dakika)
Tür: Eğlence Programı
Özet: Çarkıfelek başlıyor!
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