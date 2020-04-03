Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu hangi kanalda ve saat kaçta?
Aşk-ı Memnu efsanesi bir kez daha ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kanal D'nin sevilen ve uzun yıllardır tekrar bölümleri yayınlanan dizisi Aşk-ı Memnu, bir kez daha Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizide, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi duayen isimler de yer alıyor. Peki, Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte,o detaylar
Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Aşk-ı Memnu”, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor.
Tatlıtuğ ve Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.
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