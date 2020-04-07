Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi?

Aşk-ı Memnu, ilk bölümü 2008 yılında yayınlanan dizidir. Kanal D ekranlarında başlayan ve yine aynı ekranlarda son bulan dizinin tekrarları, yılın belirli zamanlarında Teve 2 ve Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaktadır. Dizi, finalini 2010 yılında yapmıştır.

Dizinin konusundan bir bölüm; Bihter, Adnan’ın evlenme teklifini kabul eder. Teklifi Bihter tarafından kabul edilen Adnan büyük bir mutluluk yaşamaktadır. Ancak durumu kızı Nihal’e nasıl açıklayacağı konusunda tedirgindir. Ailesinin, özellikle kızının kabulü onun için önemini korumaktadır.



Bihter’in, annesine duyduğu öfke, Adnan’la ilişkisini bir intikam planı haline getirmiştir. Her şeyi açıklamak için doğru zamanı beklemektedir. Ailelerin birbiriyle yakınlaşması için Adnan’ın verdiği yemek daveti, bazı olayların açığa çıkmasının da başlangıcı olacaktır.



Her şeyden habersiz olan Firdevs, Adnan’la ilgili hayaller kurarken, Behlül de ilk kez Bihter’e farklı bir gözle bakmaya başlamıştır. Adnan’la evlenerek mali durumunu da düzeltmeyi planlayan Firdevs’i büyük bir sürpriz beklemektedir.