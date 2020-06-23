Aşk-ı Memnu bitti mi, neden yok? Kanal D Aşk-ı Memnu yayın saati için yayın akışı paylaştı

Aşk-ı Memnu yayın saatini yayın akışı içerisinde 10.45'ten 13.15'e kaydıran Kanal D, saat 10.45'e ise Güneşi Beklerken dizisinin tekrar bölümlerini koydu. 6 Nisan tarihinden bu yana tekrar bölümleri ile her gün yayında olan Aşk-ı Memnu, hafta içi her gün 13.15'te izleyici karşısında olmaya devam edecek.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

AŞK-I MEMNU YAYIN SAATİNİ DE İÇEREN KANAL D YAYIN AKIŞI

Cehennemden Kaçış

Saat: 01:25 - 03:30 (125 dakika)

Tür: Aksiyon,Dram,Macera

Özet: Bir gökdelende çıkan yangın sonucu yüzlerce insan gökdelende mahsur kalır.

03:30

Akasya Durağı

Saat: 03:30 - 05:45 (135 dakika)

Tür: Komedi

Özet: Sevilen dizi tekrar bölümleriyle ekranda!

Yabancı Damat

Saat: 05:45 - 07:00 (75 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin masal tadındaki aşklarının öyküsü...

Küçük Ağa

Saat: 07:00 - 09:00 (120 dakika)

Tür: Dram,Komedi

Özet: Küçük Ağa, etrafındaki olumsuzlukları çocuk aklı ile çözmeye çalışan bir öykünün kahramanıdır.

Neler Oluyor Hayatta

Saat: 09:00 - 10:45 (105 dakika)

Tür: Magazin

Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!

Güneşi Beklerken

Saat: 10:45 - 13:15 (150 dakika)

Tür: Dram,Gençlik

Özet: Mütevazı yaşamlarını bırakıp İstanbul’a gelmek zorunda kalan bir anne- kızın, yeni hayatlarında başlarına gelenler...

Aşk-ı Memnu

Saat: 13:15 - 15:45 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelendiğinde tutku ve aşk, sadakati terkeder.





Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Saat: 15:45 - 19:00 (195 dakika)

Tür: Dram

Özet: 60’lı yıllardan günümüze uzanan kimi zaman hüzünlü ama umudun hiç eksik olmadığı, etkileyici bir hikaye...





Kanal D Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)

Tür: Haber

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Çarkıfelek

Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)

Tür: Eğlence Programı

Özet: Çarkıfelek başlıyor!

Hekimoğlu

Saat: 22:30 - 01:45 (195 dakika)

Tür: Dram

Özet: İki Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu başlıyor!