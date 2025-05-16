Aşk hayatını anlatırken kafası karıştı… ‘Nişanlı’ oyuncu ünlü eski sevgililerini unuttu! ‘Ben kimseyle çıkmadım’

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Birçok filmde rol almış olsa da herkes onu hâlâ genç yaşında kamera karşısına geçip cesur sahnelerinde başarıyla oynadığı Grinin 50 Tonu film serisiyle hatırlıyor.

Hollywood'un güzel yıldızı Dakota Johnson verdiği son röportajla kafaları karıştırdı

HOLLYWOOD'UN EN ÜNLÜ AİLELERİNDEN BİRİNİN KIZI

Alfred Hitchcock’un ünlü Kuşlar filminin yıldızı Tippi Hedren’in torunu ve Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı olan Dakota Johnson adeta Hollywood’un kalbinde büyüdü.

Ailesinin ünlü yüzleri gibi oyunculuğu seçen 35 yaşındaki yıldız isim verdiği son röportajla herkesi şaşırttı.

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Elle dergisi için birçok güzel poz veren ünlü oyuncu kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

"BİRİNİ SEVMEK EN KORKUTUCU ŞEY"

Röportajda “Birini sevmek benim için en korkutucu şey” itirafında bulunan Dakota Johnson geçmişteki aşk hayatı hakkında da içini döktü.

Uzun süredir ünlü şarkıcı Chris Martin’le birlikte olan hatta onunla nişanlandığı konuşulan Dakota Johnson röportajın bir yerinde geçmişte bir dizi ünlü erkek arkadaşı olmuş olmasına rağmen “hiç kimseyle çıkmadığını” söyledi.

Dakota Johnson ve "çıkmadığı" eski sevgilisi Matthew Hitt

ÜNLÜ SEVGİLİLERİNİ UNUTTUN MU?

Dakota Johnson’ın bilinen ünlü sevgilileri arasında Galli müzisyen Matthew Hitt, aktör Jordan Masterson ve şarkıcı Noah Gersh var.

Dakota Johnson - Jordan Masterson

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Son filminde rol aldığı Celine Song’un bir önceki filminden bahsederken “Celine'in gerçek hayatta çöpçatanlık yapmasını da çok sevdim. Filmin tüm konseptini çok ilginç buluyorum çünkü bana çok yabancı. Ben hiç kimseyle çıkmadım. Erkek arkadaşlarım oldu ama o dünyayı bilmiyorum. Bu, insanlığın en güzel yanı ama aynı zamanda en çirkin yanı da olabilir. Birini sevmek yapabileceğiniz en korkutucu ve en güzel şeydir” dedi.

Dakota Johnson - Noah Gersh

Dakota Johnson ve Chris Martin'in geçen yıl mart ayında nişanlandıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift kendi ağızlarından bunu açıklamamış olsa da Chris Martin'in Dakota Johnson’a evlenme teklif etmeden önce eski eşi Gwyneth Paltrow ve çocuklarının onayını aldığı iddia edilmişti.

Dakota Johnson ve Chris Martin uzun süredir birlikte olmalarına ve nişanlanmalarına rağmen evlilik için acele etmiyorlar

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YILLARDIR BİRLİKTE OLDUĞU NİŞANLISIYLA EVLENMEK İÇİN ACELE ETMİYOR

Çifte yakın kaynaklar Johnson ve Martin’i düğünü planlamak için acele etmediklerini ve sadece aşklarının tadını çıkardıklarını söylüyor.

Dakota Johnson ve Chris Martin 2017'nin sonlarından beri birlikteler. Çift ilk olarak o yılın Ekim ayında Los Angeles'ta çıktıkları bir yemek randevusunda gazetecilere yakalanmışlardı.

Dakota Johnson nişanlısı Chris Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow'la da iyi arkadaş

İlişkilerini büyük ölçüde gizli tutmuş olsalar da Chris Martin, Ekim 2021'deki bir Coldplay konseri sırasında “My Universe” şarkısını Johnson'a ithaf etti ve çiftin ilişkisi böylece resmiyet kazandı.