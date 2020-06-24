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Televizyon
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez filmi konusu nedir?

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Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Aşk Geliyorum Demez filmi konusu nedir?
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Aşk Geliyorum Demez filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanan filmler arasında yer alan Aşk Geliyorum Demez’de Tolgahan Sayışman Ali karakterine, Bergüzar Korel Gözde karakterine hayat veriyor. İşte Aşk Geliyorum Demez oyuncuları ve konusu…

Aşk Geliyorum Demiz filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmde, Mahmutpaşa’da bir han esnafının hikayesini anlatılıyor. Aşk Geliyorum Demez filmi oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin gibi isimler bulunuyor.

AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU

Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa’da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali’den Gözde’yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.

AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda gibi isimler bulunuyor.

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