Aşk değil bizimki aşktan da öteydi... Çok acı bir son onları bekliyormuş, bilemediler

Çünkü onlar, akıp giden yılları birlikte kutlayamadılar... El ele huzur içinde oturup geçmişin muhasebesini yapamadılar. İçlerinden biri çok erken ve gizemi hala çözülemeyen bir şekilde hayata veda etti.

Geride kalan eş ise bu gizemli ölümün şüphelisi olarak görülmekten hiçbir zaman kurtulamadı. Kafalardaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıracak bir gelişme yaşanmadı bir türlü.

İşte çok sevdiği karısını genç yaşında ve beklenmedik bir şekilde kaybeden ünlü oyuncu, 68'inci evlilik yıl dönümünü bir başına kutladı.

Duygularını da sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

BİRBİRLERİYLE İKİ KEZ EVLENDİLER

Belki de benzerine sadece filmlerde rastlanabilecek bu aşk öyküsünün kahramanları bir dönemin iki ünlü oyuncusu Robert Wagner ile Natalie Wood.

Ülkemizde 1980'lerde yayınlanan Hart to Hart adlı diziyle tanınan Wagner, Natalie Wood ile tam iki kez evlendi... İlkinde aynı çatı altında yaşayamayıp boşandılar. Sonra bir kez daha bir araya gelip tekrar kez evlendiler...

Yuvalarını sürdürürken beklenmedik ve üzerindeki gizem perdesi hala kaldırılamayan bir kaza sonucu onları ölüm ayırdı.

Yüzme bilmeyen ve sudan korkan Natalie Wood, boğularak hayata veda etti.

Bugün 95 yaşında olan Robert Wagner, 1957 yılında Natalie Wood ile yaptığı ilk evliliğinin 68'inci yıl dönümünde onu andı...





AŞKTAN DAHA FAZLASI

O mutlu günde çekilen bir fotoğrafı paylaşan Wagner, yanına da duygu dolu satırlar ekledi: "Natalie ve benim birbirimize "evet" dediğimiz 68 yıl önceki bu özel günü hatırlıyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun Nat... Aşktan daha fazlası" diye yazdı Robert Wagner.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni mesajı geldi.

Natalie Wood ile Robert Wagner, ilk olarak 1957 yılında evlendi. Bu ilk evlilik 1962'ye kadar sürdü, sonra çift boşandı.

Fakat 10 yıl sonra yeniden evlendiler ve Natalie Wood'un 1981 yılındaki ölümüne kadar da karı- koca olarak kaldılar.

Çiftin Courtney adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Her ikisi de ilk boşanmanın ardından başkalarıyla evlenmişti. Bu ikinci evlilikte, eski eşlerinden olan çocuklarını da yanlarına alıp üç çocuklu bir aile olarak yaşadılar.

ÖLÜMÜNDEKİ GİZEM HALA AYDINLATILAMADI

Fakat mutlulukları, Natalie Wood'un, genç yaşta ölümüyle yıkıldı. İşte o ölüm de Hollywood'un en gizemli olaylarından biri olarak tarihteki yerini aldı.

1981 yılında yaşanan olayda Robert Wagner, Natalie Wood, oyuncu arkadaşları Christopher Walken ile birlikte bir tekneyle denize açıldılar. O tekne yolculuğu sırasında Wood, gece karanlığında tekneden düşerek hayatını kaybetti.

O sırada 43 yaşında olan Wood'un ölümü üzerindeki gizem perdesi net olarak aydınlanmış değil.





KAYITLARA 'KAZA' OLARAK GEÇTİ

Polis yetkilileri, olayda Wood'un kocası Robert Wagner'ın ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirtip onu şüpheli kişi ilan etti.

29 Kasım 1981'de meydana gelen olayla ilgili olarak polis ilk raporunda Wood'un ölüm nedenini "kaza" olarak raporlandı.

Fakat yıllar süren incelemelerin ardından 2012'de ünlü yıldızın ölüm nedeni "boğulma ve bilinmeyen nedenler" olarak değiştirildi.