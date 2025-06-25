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Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim!’

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#Timothee Chalamet#Kylie Jenner#Kardashian Jenner Ailesi
Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 12:45

Adları yan yana geldiğinden beri aşklarıyla herkesi şaşkına çevirmişlerdi. Ne geldikleri yer ne de tarzları birbirine benziyor, birliktelikleri kimseye inandırıcı gelmiyordu.

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İlişkilerinin başlamasının üzerinden iki yıl geçtikten sonra utangaç aşıklar en sonunda kırmızı halıya da el ele çıktılar ve artık herkesin bildiği bu aşkı bir şekilde “resmileştirmiş” oldular.

Aslında yaşları, boyları posları birbirine denk bu iki genç yıldızın birlikte çok mutlu olduğu ve özellikle de aşklarının çok tutkulu olduğu söyleniyor.

Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’

Ancak taraflardan birinin sezdiği “tehlike” bu ilişkininin ömrünü kısaltabilir…

Gelen son dedikodulara göre Hollywood’un son dönemlerdeki en beğenilen yıldızı Timothee Chalamet ve Kardashian / Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner’ın aşkıyla ilgili pürüzler belirmeye başladı.

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Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’

Bunun en önemli sebebi de aslında Kylie Jenner’ın kendisi değil mensubu olduğu aile.

Bugüne kadar hem sanat filmlerinde hem de birçok gişe filminde rol alan Timothee Chalamet Kylie Jenner’la ilişkisinin yükselişteki kariyerine zarar vereceğinden korkmaya başlamış.

Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’

Ve bu yüzden de Kylie’yi ne kadar seviyorsa ailesinden, özellikle de Kardashian’lardan uzak durmak için elinden geleni yapıyormuş.

Söylenenlere göre tüm bu imparatorluğu yaratan isim olan anne Kris Jenner, Kim Kardashian ve küçük kardeşi Khloe Kardashian, damat adayı Timothee Chalamet’nin kendilerine bu kadar mesafeli ve kibirli davranmasını anlayamıyor ve bu yüzden de ona epey kırgınlar.

Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’

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Kardashian’lar Timothee Chalamet’ye sürekli olarak aile buluşmaları, lüks yemek davetleri ve tatilleri için davet yollasalar da ünlü oyuncu bunların hepsini reddediyor…

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Genç oyuncuyu yakından tanıyanlar konu hakkında “Timmy, Kylie'nin ailesinin onu tanımaya çalıştığını biliyor ve bunu takdir ediyor, ancak onların neredeyse kesin olarak gizli amaçları olduğunu, örneğin onu The Kardashians'a dahil etmek ve ağ oluşturma amacıyla onun adını ve bağlantılarını kullanmak istediklerinin farkında olacak kadar da akıllı.” diyor.

Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’

Bu aileden kaçışta tek istisnanın Kylie’nin ablası ünlü model Kendall Jenner için geçerli olmadığı, Timothee Chalamet’nin Kendall’la arasınnı gayet iyi olduğu da söyleniyor.

Zaten Kendall Jenner hal ve tavırlarıyla, yaşadığı sakin ve gösterişsiz hayatla dahil olduğu bu ünlü aileden ayrılan ve onlara hiç benzemeyen tek kişi olarak nam salmıştı.

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Aşk çok tatlı ama artık gerçekleri gördü… ‘Sende böyle aile varken işimiz zor sevgilim’

 

 
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#Timothee Chalamet#Kylie Jenner#Kardashian Jenner Ailesi

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