Aşk acısı eskide kaldı!

Haberin Devamı

◊ “Daha İyi Bir Yarın” adlı sinema filminiz 14 Haziran’da vizyona giriyor, hayırlı olsun. Neydi bu projede sizi heyecanlandıran?

- Hande Doğandemir: Öncelikle alışagelmiş hikayelerden çok farklı bir dünyası var. Beni ilk çeken merak duygusu oldu. Gelecekte geçen retro bir dünya fikri merak uyandırıcı. Bir oyuncu olarak da güzel bir fırsat.

- Yağız Can Konyalı: Distopik bir hikayenin içinde oynamak çok heyecan verici; zaten beni ilk orda tavladı. Ve virtual stüdyoda bu deneyimi yaşamak… Bu teknik Türkiye’de bir sinema filmi için ilk kez yapılıyordu. Ayrıca çok iyi bir senaryo, heyecanlanacak çok şey vardı.

◊ Çekim süreciniz nasıldı? İlginç anekdotlar var mı paylaşabileceğiniz?

- Hande Doğandemir: Bir kısmı Gökçeada, bir kısmı da MGX Stüdyoları’nda çekildi. Her iki kısım da çok keyifli bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Emre Kavuk ve tüm ekip arkadaşlarımla güzel bir enerjimiz oldu. Dolayısıyla da benim açımdan hep güzel hatırladığım bir setti.

Haberin Devamı

- Yağız Can Konyalı: Çekime ilk Gökçeada sahneleriyle başlamamız, çok hızlı kaynaştırdı ekibi. Orada yüksek bir enerji yakaladık, o enerji İstanbul’a da yansıdı. İlginç anekdot dersen; çok güzel bir tatildi.



◊ “Daha İyi Bir Yarın” adlı sinema filminiz 14 Haziran’da vizyona giriyor, hayırlı olsun. Neydi bu projede sizi heyecanlandıran?

- Hande Doğandemir: Öncelikle alışagelmiş hikayelerden çok farklı bir dünyası var. Beni ilk çeken merak duygusu oldu. Gelecekte geçen retro bir dünya fikri merak uyandırıcı. Bir oyuncu olarak da güzel bir fırsat.

- Yağız Can Konyalı: Distopik bir hikayenin içinde oynamak çok heyecan verici; zaten beni ilk orda tavladı. Ve virtual stüdyoda bu deneyimi yaşamak… Bu teknik Türkiye’de bir sinema filmi için ilk kez yapılıyordu. Ayrıca çok iyi bir senaryo, heyecanlanacak çok şey vardı.

◊ Çekim süreciniz nasıldı? İlginç anekdotlar var mı paylaşabileceğiniz?

Haberin Devamı

- Hande Doğandemir: Bir kısmı Gökçeada, bir kısmı da MGX Stüdyoları’nda çekildi. Her iki kısım da çok keyifli bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Emre Kavuk ve tüm ekip arkadaşlarımla güzel bir enerjimiz oldu. Dolayısıyla da benim açımdan hep güzel hatırladığım bir setti.

- Yağız Can Konyalı: Çekime ilk Gökçeada sahneleriyle başlamamız, çok hızlı kaynaştırdı ekibi. Orada yüksek bir enerji yakaladık, o enerji İstanbul’a da yansıdı. İlginç anekdot dersen; çok güzel bir tatildi.



◊ “Daha İyi Bir Yarın” adlı sinema filminiz 14 Haziran’da vizyona giriyor, hayırlı olsun. Neydi bu projede sizi heyecanlandıran?

Haberin Devamı

- Hande Doğandemir: Öncelikle alışagelmiş hikayelerden çok farklı bir dünyası var. Beni ilk çeken merak duygusu oldu. Gelecekte geçen retro bir dünya fikri merak uyandırıcı. Bir oyuncu olarak da güzel bir fırsat.

- Yağız Can Konyalı: Distopik bir hikayenin içinde oynamak çok heyecan verici; zaten beni ilk orda tavladı. Ve virtual stüdyoda bu deneyimi yaşamak… Bu teknik Türkiye’de bir sinema filmi için ilk kez yapılıyordu. Ayrıca çok iyi bir senaryo, heyecanlanacak çok şey vardı.

◊ Çekim süreciniz nasıldı? İlginç anekdotlar var mı paylaşabileceğiniz?

- Hande Doğandemir: Bir kısmı Gökçeada, bir kısmı da MGX Stüdyoları’nda çekildi. Her iki kısım da çok keyifli bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Emre Kavuk ve tüm ekip arkadaşlarımla güzel bir enerjimiz oldu. Dolayısıyla da benim açımdan hep güzel hatırladığım bir setti.

Haberin Devamı

- Yağız Can Konyalı: Çekime ilk Gökçeada sahneleriyle başlamamız, çok hızlı kaynaştırdı ekibi. Orada yüksek bir enerji yakaladık, o enerji İstanbul’a da yansıdı. İlginç anekdot dersen; çok güzel bir tatildi.



◊ Hande Hanım, güzellik sektörüne adım attınız ve bir marka yarattınız. Böyle bir atılım yapma fikri nasıl çıktı ortaya?

- Hande Doğandemir: Zaten meraklıydım böyle konulara, hep ilgimi çekerdi. Doğru ekiple ve ortaklarla bir araya gelmemizle ortaya çıktı. Uzun bir doğma süreci var tabii ki INO’nun. her ayrıntısı için çok çalıştık.

◊ Nasıl gidiyor o alandaki çalışmalar?

Haberin Devamı

- Hande Doğandemir: Noktalarımız oldukça çeşitlendi, aynı zamanda yurtdışı satışlarımız da başladı. Şimdi yeni ürünlerimiz üzerine çalışıyoruz

ÜSTÜNE PARA BİLE VERİYORLAR

◊ Hande Hanım, güzellik sektörüne adım attınız ve bir marka yarattınız. Böyle bir atılım yapma fikri nasıl çıktı ortaya?

- Hande Doğandemir: Zaten meraklıydım böyle konulara, hep ilgimi çekerdi. Doğru ekiple ve ortaklarla bir araya gelmemizle ortaya çıktı. Uzun bir doğma süreci var tabii ki INO’nun. her ayrıntısı için çok çalıştık.

◊ Nasıl gidiyor o alandaki çalışmalar?

- Hande Doğandemir: Noktalarımız oldukça çeşitlendi, aynı zamanda yurtdışı satışlarımız da başladı. Şimdi yeni ürünlerimiz üzerine çalışıyoruz

SICAK VE UMUTLU BİR HİKAYE

◊ Hande Hanım, güzellik sektörüne adım attınız ve bir marka yarattınız. Böyle bir atılım yapma fikri nasıl çıktı ortaya?

- Hande Doğandemir: Zaten meraklıydım böyle konulara, hep ilgimi çekerdi. Doğru ekiple ve ortaklarla bir araya gelmemizle ortaya çıktı. Uzun bir doğma süreci var tabii ki INO’nun. her ayrıntısı için çok çalıştık.

◊ Nasıl gidiyor o alandaki çalışmalar?

- Hande Doğandemir: Noktalarımız oldukça çeşitlendi, aynı zamanda yurtdışı satışlarımız da başladı. Şimdi yeni ürünlerimiz üzerine çalışıyoruz