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Aşk 101 yeni sezon ne zaman gelecek, final mi yapıyor? Aşk 101 2.sezon fragmanı yayınlandı!

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Aşk 101 yeni sezon ne zaman gelecek, final mi yapıyor Aşk 101 2.sezon fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yayın döneminde ilk sezonuyla izleyiciden tam not alan Netflix dizilerinden Aşk 101 yeni sezon uzun zamandır bekleniyordu. Aşk 101 2. Sezon fragmanı yayınlanırken, bir de final mi yapıyor soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aşk 101 yeni sezon ne zaman gelecek, final mi yapıyor? Aşk 101 2.sezon fragmanı detayları…

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Netflix’te yayınlanan Aşk 101 gençlik dizisi oyuncuları ve konusuyla ilk sezonunda ses getirmişti. Geçtiğimiz yıl ilk sezonu yayınlanan Aşk 101 yeni sezon ne zaman gelecek merak konusu oldu. İşte, Aşk 101 yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı…

AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Aşk 101 2. Sezon fragmanı yayınlandı ve bunun ardından dizinin yayın tarihi 30 Eylül 2021 olarak duyuruldu. Netflix’te yayınlanmaya devam edecek olan Aşk 101 2. Sezon ile final yapacak.

AŞK 101 FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

Netflix sevilen dizilerinden Aşk 101 yeni sezon fragmanı ile dizinin takipçilerine kötü haberi verdi. ‘Final sezonuyla geri dönüyor’ ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Aşk 101 oyuncuları arasında; Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu’nu (Kemal) yer alacak.

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI

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