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Aşk 101 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon Netflix’te

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Aşk 101 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak Aşk 101 2. sezon Netflix’te

Aşk 101 izleyicileri yeni sezonu araştırmaya başladılar. İlk sezonunda 8 bölüm ile izleyici karşısına çıkan Aşk 101’in 2. Sezonu da 8 bölümden oluşuyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

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 Aşk 101 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncuları arasında Pınar Deniz,Kubilay Aka,Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu Netflix'te yayınlandı. Bu sezon Aşk 101'in final yapacağı yayınlanan fragman ile duyurulmuştu.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Aşk 101 dizisinin 2. Sezonu izleyici ile buluştu. Dizinin 2. sezonu da birinci sezon gibi 8 bölümden oluşuyor.

AŞK 101 FİNAL MI YAPIYOR?

Netflix sevilen dizilerinden Aşk 101 yeni sezon fragmanı ile dizinin takipçilerine kötü haberi verdi. ‘Final sezonuyla geri dönüyor’ ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti.

AŞK 101 DİZİSİ KONUSU

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir.

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