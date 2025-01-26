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'Asil bir Albora' Ozan Akbaba hayranlarını heyecanlandırdı!

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#Ozan Akbaba#Uzak Şehir#Sinem Ünsal
Asil bir Albora Ozan Akbaba hayranlarını heyecanlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 12:35

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncularından Ozan Akbaba'nın her adımı hayranları tarafından takip ediliyor.

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Dizinin en sevilen karakterlerinden Cihan Albora'yı canlandıran Akbaba, usta oyunculuğuyla seyircinin takdirini topluyor. Uzak Şehir’in yeni tanıtımında oyuncunun at bindiği sahnelere övgüler yağdı.

Asil bir Albora Ozan Akbaba hayranlarını heyecanlandırdı

“ASİL BİR ALBORA”

Başrollerini Sinem Ünsal’la paylaşan Akbaba’nın paylaşımları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Uzak Şehir’in tanıtımında oyuncunun at binmesi hayranlarını etkiledi.

Akbaba’nın Instagram’da paylaştığı at üzerindeki kareler beğeni yağmuruna tutuldu. Oyuncuya “Asil bir Albora”, “Fırtına gibi” yorumlar yapıldı. Ayrıca dizinin tanıtımında Alya karakterine hayat veren Ünsal’la birlikte at binmeleri ve yakınlaşmaları seyirciyi heyecanlandırdı.

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Asil bir Albora Ozan Akbaba hayranlarını heyecanlandırdı

AyNa Yapım İmzalı Uzak Şehir pazartesi 20.00’de Kanal D’de.

 

 

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#Ozan Akbaba#Uzak Şehir#Sinem Ünsal

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