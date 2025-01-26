'Asil bir Albora' Ozan Akbaba hayranlarını heyecanlandırdı!

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Dizinin en sevilen karakterlerinden Cihan Albora'yı canlandıran Akbaba, usta oyunculuğuyla seyircinin takdirini topluyor. Uzak Şehir’in yeni tanıtımında oyuncunun at bindiği sahnelere övgüler yağdı.

“ASİL BİR ALBORA”

Başrollerini Sinem Ünsal’la paylaşan Akbaba’nın paylaşımları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Uzak Şehir’in tanıtımında oyuncunun at binmesi hayranlarını etkiledi.

Akbaba’nın Instagram’da paylaştığı at üzerindeki kareler beğeni yağmuruna tutuldu. Oyuncuya “Asil bir Albora”, “Fırtına gibi” yorumlar yapıldı. Ayrıca dizinin tanıtımında Alya karakterine hayat veren Ünsal’la birlikte at binmeleri ve yakınlaşmaları seyirciyi heyecanlandırdı.

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AyNa Yapım İmzalı Uzak Şehir pazartesi 20.00’de Kanal D’de.