Asi prens pişmanlık içinde çırpınıyor… Ağabeyiyle barışmak için araya aracılar soktu… Karşısında taştan bir duvar buldu!

İddialara göre Prens Harry, araları bozuk olan kardeşi Prens William'a bir aracı vasıtasıyla ulaşmaya çalıştı. Ancak Galler Prensi, küçük kardeşiyle konuşmayı reddetti.

Kraliyet yazarı ve uzmanı Omid Scobie, Us Weekly'ye verdiği demeçte, Harry'nin William ile barışma girişiminin başarısızlığının, 2023 yılında yazdığı "Endgame" adlı kitabının yazıldığı sıralarda gerçekleştiğini söyledi.

Omid Scobie, birçok kraliyet yazarının aksine bu ünlü aileyi bölen kavgada Meghan Markle ve Prens Harry cephesinin askeri gibi davranarak onları değil ailenin geri kalan kısmını suçlu bulmuştu.

BU KÜSLÜK BİTSİN İSTİYOR... ARAYA "HATIRLI" BİRİLERİNİ SOKMAK İSTEMİŞ

Scobie bu ses getiren iddiasına dair yaptığı açıklamada "Harry'ye çok yakın insanlarla görüşmeler yapıyordum ve bana anlatılan şeylerden biri de Harry'nin, kendisi ve kardeşi arasında bir tür aracı, bir tür ortak arkadaş aracılığıyla, belki birinin de bulunduğu bir ortamda veya başka bir kanal aracılığıyla bir tür görüşme yapmalarını umarak iletişime geçtiğiydi" dedi.

Ancak kraliyetin kardeşleri arasında bu tür bir görüşme gerçekleşmedi.

Scobie durumu “Bu istek hiçbir şekilde kabul görmedi” diye açıkladı ve “Şimdi dışarıdan gördüğüm kadarıyla, o taş duvar hala ayakta gibi görünüyor.” dedi.

NE YAPSA AĞABEYİNİ İKNA EDEMEDİ

Ünlü yazar iki kardeşin bitmeyen küslüğü için de “Her iki taraftaki tutumlar değişmedikçe, hiçbir zaman bir çözüme ulaşmanın yolunu bulamayacağız” yorumunu yaptı.

43 yaşındaki William ve 41 yaşındaki Harry, Harry'nin kraliyet görevlerinden ayrılıp eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşındığı 2020 yılından beri ayrı düşmüş durumdalar.

KARDEŞİNİN YAPTIKLARINA ÇOK ÜZÜLÜYOR AMA HİÇ TAVİZ VERMİYOR

Bir başka kraliyet yazarı Russell Myers da yeni kitabı “William ve Catherine: Monarşinin Yeni Çağı: İç Hikaye”de William'ın Harry'nin İngiltere'den kaçma kararından dolayı çok üzüldüğünü iddia etti.

Myers yeni kitabında “O ve Harry yıllardır birbirinden uzaklaşıyordu, ancak William o noktada içten içe bu küslükten geri dönüşün olmayacağını biliyordu” diye yazdı.

Myers, kardeşlerin çocukluklarının “güzel anılarının”, örneğin anneleri Prenses Diana'nın ölümünün üstesinden gelmelerinde birbirlerine yardımcı olmaları ve kamuoyunun gözü önünde büyümeleri gibi anıların artık unutulduğunu da ekledi. Yazara göre William ve Harry arasındaki kardeşlik bağı ailenin kalbindeki bölünmeyle lekelenmişti.

KATE ÇOKTAN ARADAN ÇEKİLMİŞ

Birçok kraliyet uzmanı farklı görüş bildirse de Myers'ın iddiasına göre William’ın eşi Kate Middleton "Harry'yi mevcut görevinde kalmaya ikna etmeye çalışmak konusunda kocasından daha az ilgiliydi."

Hatta Galler Prensesi, Harry'nin görevinden ayrılmasının "kaçınılmaz" olduğuna inanıyordu.

Bu görüşlere rağmen birçok saray kaynağı Kate Middleton’ın iki kardeşi barıştırmak için yıllardır uğraştığını, güzel prensesin bu konuda kocası William’ın öfkesini üzerine çekme pahasına çabaladığını iddia ediyor.

Sussex Dükü Harry ailesiyle olan küslüğüne en son Mayıs 2025'te BBC ile yaptığı bir röportajda değindi.

"BEN AİLEMİ AFFETTİM" DEMİŞTİ

Harry "Benimle ailemin bazı üyeleri arasında çok fazla anlaşmazlık oldu" dedi ancak o zamandan beri onları "affettiğini" de sözlerine ekledi.

Harry daha sonra Eylül ayında Londra'ya yaptığı bir gezi sırasında babası Kral III. Charles ile bir buçuk yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Ancak William bu ziyaret sırasında yurt dışı gezisindeydi ve iki kardeş birbirlerini görmedi.