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Asi dizisi ne zaman, nerede çekildi? Asi dizisi oyuncuları ve konusu

#Asi Dizisi#Asi Dizisi Ne Zaman Çekildi#Asi Dizisi Konusu
Asi dizisi ne zaman, nerede çekildi Asi dizisi oyuncuları ve konusu

İzleyiciyi ekrana bağlayan fenomen dizi Asi yeniden hafta içi her gün eski bölümleriyle Kanal D ekranlarında... Başrollerinde sevilen oyuncular Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı bir aşk hikayesini anlatan Asi dizisi ne zaman, nerede çekildi merak ediliyor. İşte güçlü kadrosuyla Asi dizisi konusu ve oyuncuları...

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Yeniden ekranlara dönen bir zamanların efsane dizisi Asi hafta içi her gün yeniden Kanal D ekranlarında izlenmeye devam ediyor. 1 Aralık'tan itibaren yayınlanmaya başlayan Asi dizisi hakkında bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Asi dizisi ne zaman, nerede çekildi? İşte Asi dizisi oyuncuları ve konusu...

ASİ DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Asi, 26 Ekim 2007 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlamıştır. 2 sezondan oluşan dizi 19 Haziran 2009'da yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.

ASİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hatay'da geçen dizi, iki ailenin dört kuşağa varan hikâyesini anlatmaktadır. Asi Kozcuoğlu (Tuba Büyüküstün) ve Demir Doğan (Murat Yıldırım)'ın aşk hikâyesi ve aileleri arasındaki gerginlik dizinin ana temasını oluşturmaktadır.

ASİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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Kozcuoğlu ailesi nesillerdir Hatay'daki topraklarında yaşamaktadır. Çiftliğin sahibi İhsan Kozcuoğlu (Çetin Tekindor) ve kızı, Asiye, hayatlarını çiftliklerini ayakta tutmaya adamışlardır. Hayatları Demir Doğan'ın başarılı bir iş adamı olarak şehre gelmesiyle değişir. Demir'in annesi, Emine (Elif Sümbül Sert) ve teyzesi Süheyla (Tülay Günal) yıllar önce Kozcuoğlu çiftliğinde çalışmışlar ve Emine Asi(Orontes) nehrine atlayarak intihar etmiştir. Demir'in Asi'ye olan ilgisi ve ilişkileri, teyzesinin ve kızkardeşi Melek (Elif Sönmez)'in de hikâyeye dahil olması ile her bölümde yeni zorluklarla sınanacaktır.

ASİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tuba Büyüküstün - Asiye "Asi" Kozcuoğlu

Murat Yıldırım - Demir Doğan

Selma Ergeç - Defne Kozcuoğlu

Çetin Tekindor - İhsan Kozcuoğlu

Nur Sürer - Neriman Kozcuoğlu

Cemal Hünal - Kerim Akbar

Aslıhan Güner - Gonca Kozcuoğlu

Tülay Günal - Süheyla

Tülay Bursa - Fatma

Necmettin Çobanoğlu - Ökkeş

Saygın Soysal - Aslan Kozcuoğlu

İbrahim Bozgüney - Arif

Onur Saylak - Ziya

Elif Sönmez - Melek Doğan

Kenan Bal - Namık

Dilara Deviren / Zeynep Çopur - Ceylan Kozcuoğlu

Tuncel Kurtiz - Cemal Ağa

Ayça Ayşin Turan - Leyla Akbar

Şahnaz Çakıralp - Sarmaşık

Setenay Yener - Sevinç

Kanbolat Görkem Arslan - Ali Uygur

Emrah Elçiboğa - Zafer

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Menderes Samancılar - Haydar Doğan

Sibel Kasapoğlu - Asi'nin çocukluğu

İdil Vural - Süheyla'nın çocukluğu

Çağla Çakar - Asya

Elif Sude Dorukoğlu - Elif

Eli Mango - Madam

Ezgi Çelik - İnci

Remzi Evren - Mahmut

Elvin Aydoğdu - Cevriye

Elif Sümbül Sert - Emine Doğan

Salahsun Hekimoğlu - Reha

Murat Çamur - Kaan

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