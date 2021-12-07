Asi dizisi ne zaman, nerede çekildi? Asi dizisi oyuncuları ve konusu

Yeniden ekranlara dönen bir zamanların efsane dizisi Asi hafta içi her gün yeniden Kanal D ekranlarında izlenmeye devam ediyor. 1 Aralık'tan itibaren yayınlanmaya başlayan Asi dizisi hakkında bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Asi dizisi ne zaman, nerede çekildi? İşte Asi dizisi oyuncuları ve konusu...
Asi, 26 Ekim 2007 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlamıştır. 2 sezondan oluşan dizi 19 Haziran 2009'da yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.
ASİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hatay'da geçen dizi, iki ailenin dört kuşağa varan hikâyesini anlatmaktadır. Asi Kozcuoğlu (Tuba Büyüküstün) ve Demir Doğan (Murat Yıldırım)'ın aşk hikâyesi ve aileleri arasındaki gerginlik dizinin ana temasını oluşturmaktadır.
ASİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kozcuoğlu ailesi nesillerdir Hatay'daki topraklarında yaşamaktadır. Çiftliğin sahibi İhsan Kozcuoğlu (Çetin Tekindor) ve kızı, Asiye, hayatlarını çiftliklerini ayakta tutmaya adamışlardır. Hayatları Demir Doğan'ın başarılı bir iş adamı olarak şehre gelmesiyle değişir. Demir'in annesi, Emine (Elif Sümbül Sert) ve teyzesi Süheyla (Tülay Günal) yıllar önce Kozcuoğlu çiftliğinde çalışmışlar ve Emine Asi(Orontes) nehrine atlayarak intihar etmiştir. Demir'in Asi'ye olan ilgisi ve ilişkileri, teyzesinin ve kızkardeşi Melek (Elif Sönmez)'in de hikâyeye dahil olması ile her bölümde yeni zorluklarla sınanacaktır.
ASİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Tuba Büyüküstün - Asiye "Asi" Kozcuoğlu
Murat Yıldırım - Demir Doğan
Selma Ergeç - Defne Kozcuoğlu
Çetin Tekindor - İhsan Kozcuoğlu
Nur Sürer - Neriman Kozcuoğlu
Cemal Hünal - Kerim Akbar
Aslıhan Güner - Gonca Kozcuoğlu
Tülay Günal - Süheyla
Tülay Bursa - Fatma
Necmettin Çobanoğlu - Ökkeş
Saygın Soysal - Aslan Kozcuoğlu
İbrahim Bozgüney - Arif
Onur Saylak - Ziya
Elif Sönmez - Melek Doğan
Kenan Bal - Namık
Dilara Deviren / Zeynep Çopur - Ceylan Kozcuoğlu
Tuncel Kurtiz - Cemal Ağa
Ayça Ayşin Turan - Leyla Akbar
Şahnaz Çakıralp - Sarmaşık
Setenay Yener - Sevinç
Kanbolat Görkem Arslan - Ali Uygur
Emrah Elçiboğa - Zafer
Menderes Samancılar - Haydar Doğan
Sibel Kasapoğlu - Asi'nin çocukluğu
İdil Vural - Süheyla'nın çocukluğu
Çağla Çakar - Asya
Elif Sude Dorukoğlu - Elif
Eli Mango - Madam
Ezgi Çelik - İnci
Remzi Evren - Mahmut
Elvin Aydoğdu - Cevriye
Elif Sümbül Sert - Emine Doğan
Salahsun Hekimoğlu - Reha
Murat Çamur - Kaan