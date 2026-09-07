Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor!

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Üç katlı villa dikkat çekti

Yemyeşil bir alanın içerisinde yer alan üç katlı lüks villa, deniz manzarasının yanı sıra dekorasyonuyla da dikkat çekti.

Evin salonunda doğal taş görünümlü duvarlar, geniş beyaz koltuklar ve siyah detaylar kullanılırken, zebra desenli berjerler dekorasyona iddialı bir hava kattı. Siyah-beyaz tonların hakim olduğu salonda yuvarlak formlu siyah orta sehpa da öne çıkan detaylardan biri oldu.

Kapı ve pencere çevrelerindeki taş görünümlü kaplamalar ise eve modern bir villadan ziyade doğayla bütünleşen sıcak bir çiftlik havası kazandırdı.

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Jakuzili ve şömineli yatak odası

Asena’nın yatak odası da evin dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Odaya bağlı balkonda spor alanı oluşturan sanatçının çeşitli spor aletleri kullandığı görüldü.

Balkonda yer alan jakuzi ise evin lüks detayları arasında dikkat çekti. Yatak odasındaki şömine de mekâna farklı bir atmosfer kattı.

Evin mutfağında ise buzdolabının yanında ayrı bir depolama alanı bulunuyor. Raflarla düzenlenen bölümde kavanozlar, gıda malzemeleri ve çeşitli mutfak ürünleri yer alıyor.

Çiftlikte sebze ve yumurta topladılar

Asena ve Asiye Acar, ev turunun ardından çiftliğin bahçesine çıktı. Bahçede sebze, meyve ve yumurta toplayan Acar, daha sonra çiftliğin hayvanlarının bulunduğu bölümü de gezdi. İkili, onlarca buzağının arasında vakit geçirerek hayvanlarla yakından ilgilendi.

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Kani Kudu’dan Asena’ya: “Başımın tacı”

Programın finalinde Asena’nın hayat arkadaşı iş insanı Kani Kudu da sohbete dahil oldu. Asena, Kudu ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken, Kudu da çift hakkında basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Asena için “Başımın tacı, bu çiftliğin de hanımı” ifadelerini kullanan Kudu, hakkında çıkan bazı haberlere de tepki gösterdi. Kudu, özellikle kendisi için kullanılan “ağabey” ifadesine sinirlendiğini belirterek, “Bir ‘ağabey’ lafına çok takılıp sinirlendim ama gereken cevabı verdim” dedi.

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