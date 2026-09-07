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Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor!

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#Asena#Asiye Acar#Pazar Gezmesi
Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 17:26

Bir döneme danslarıyla damga vuran oryantal Asena, Kanal D’nin sevilen programı Pazar Gezmesi ve Asiye Acar’ı Yalova’daki çiftlik evinde ağırladı. İstanbul’u geride bırakarak iş insanı Kani Kudu ile birlikte daha sakin bir yaşamı tercih eden Asena, doğayla iç içe hayatının kapılarını ilk kez araladı.

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Üç katlı villa dikkat çekti

Yemyeşil bir alanın içerisinde yer alan üç katlı lüks villa, deniz manzarasının yanı sıra dekorasyonuyla da dikkat çekti.

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Evin salonunda doğal taş görünümlü duvarlar, geniş beyaz koltuklar ve siyah detaylar kullanılırken, zebra desenli berjerler dekorasyona iddialı bir hava kattı. Siyah-beyaz tonların hakim olduğu salonda yuvarlak formlu siyah orta sehpa da öne çıkan detaylardan biri oldu.

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Kapı ve pencere çevrelerindeki taş görünümlü kaplamalar ise eve modern bir villadan ziyade doğayla bütünleşen sıcak bir çiftlik havası kazandırdı.

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Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Jakuzili ve şömineli yatak odası

Asena’nın yatak odası da evin dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Odaya bağlı balkonda spor alanı oluşturan sanatçının çeşitli spor aletleri kullandığı görüldü.

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Balkonda yer alan jakuzi ise evin lüks detayları arasında dikkat çekti. Yatak odasındaki şömine de mekâna farklı bir atmosfer kattı.

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Evin mutfağında ise buzdolabının yanında ayrı bir depolama alanı bulunuyor. Raflarla düzenlenen bölümde kavanozlar, gıda malzemeleri ve çeşitli mutfak ürünleri yer alıyor.

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Çiftlikte sebze ve yumurta topladılar

Asena ve Asiye Acar, ev turunun ardından çiftliğin bahçesine çıktı. Bahçede sebze, meyve ve yumurta toplayan Acar, daha sonra çiftliğin hayvanlarının bulunduğu bölümü de gezdi. İkili, onlarca buzağının arasında vakit geçirerek hayvanlarla yakından ilgilendi.

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Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Kani Kudu’dan Asena’ya: “Başımın tacı”

Programın finalinde Asena’nın hayat arkadaşı iş insanı Kani Kudu da sohbete dahil oldu. Asena, Kudu ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken, Kudu da çift hakkında basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Asena için “Başımın tacı, bu çiftliğin de hanımı” ifadelerini kullanan Kudu, hakkında çıkan bazı haberlere de tepki gösterdi. Kudu, özellikle kendisi için kullanılan “ağabey” ifadesine sinirlendiğini belirterek, “Bir ‘ağabey’ lafına çok takılıp sinirlendim ama gereken cevabı verdim” dedi.

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Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

Asena’nın çiftlik evi... Bahçesinde sebze meyvesini kendi yetiştiriyor

 

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#Asena#Asiye Acar#Pazar Gezmesi

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