Aşela Demir kimdir? Arka Sokaklar'da Suzan karakterine hayat verecek

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Aşela Demir; İstanbul'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi. Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda Atölye Craft ve Akademi 35,5'dan da oyunculuk eğitimleri aldı.

Demir, oyunculuk kariyerine 2006 yılında Vatan Gazetesi'nin Tv Reklam filmi ile başladı. Bu reklamda dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kitaplarını tanıttı.

2008 yılında Bir Aşk Hikayesi isimli tv dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 2019 yılında ise Grönholm Methodu isimli ilk profesyonel tiyatro oyununu sergiledi. Yine 2019 yılında rol almış olduğu Malazgirt 1071 isimli sinema filmi ile beyazperdeye de ilk adımını atmış oldu. 2020 yılında ise İz Bırakanlar isimli günlük dizide Lena karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Paranormal Activity'ye rakip gösterilen Azra isimli sinema filminde başrolde yer aldı. 2022 yılında Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı tv dizisinde Suzan karakterini canlandırdı.