Arzum Onan yıllar sonra setlere dönüyor!

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Ünlü oyuncu, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın gerçek hikâyesini konu alan “Bi Umut” adlı filmin kadrosuna dahil oldu.

Onan, çekimleri Antalya’da başlayan filmde Gülsüm Kabadayı’nın en yakın dostlarından biri olan ‘Fatma’ karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncu, canlandıracağı rolle izleyiciye dostluğun dönüştürücü gücünü ve kadın dayanışmasının önemini hatırlatacak.



Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar’ın canlandırdığı yapımda Umut’a Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor. Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen’in de rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı’nın oturduğu “Bi Umut”un 2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

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