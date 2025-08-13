Arzu Sabancı'dan Hande Erçel’i şaşırtacak beğeni

×
Güncelleme Tarihi:

#Hande Erçel#Arzu Sabancı#Hakan Sabancı
Arzu Sabancıdan Hande Erçel’i şaşırtacak beğeni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 16:18

Arzu Sabancı, uzun süredir oğlu Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel’i sosyal medyada eleştiren bir içerik üreticisinin videosunu beğendi.

Moda içerikleri üreten healthyycookie adlı kullanıcı, Hande Erçel’in Cannes Film Festivali’ndeki pembe kombininde kullandığı kolyeyi “yanlış takıldığı” gerekçesiyle eleştiren bir video paylaştı.

Hakan Sabancı-Hande Erçel birlikteliğine onay verip vermediği merak edilen Arzu Sabancı’nın bu videoyu beğenmesi dikkat çekti.

