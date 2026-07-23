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Arzu Sabancı yalısını gezdirdi

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#Arzu Sabancı#Boğaz Manzaralı Yalı#Ünlülerin Evleri
Arzu Sabancı yalısını gezdirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 13:53

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, Boğaz’daki yalısının kapılarını Emre Durmaz’a açtı. Sanat eserleri ve tarihi detaylarıyla dikkat çeken yalı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Arzu Sabancı çok merak edilen Boğaz’daki yalısını içerik üreticisi Emre Durmaz’a gezdirdi.

Durmaz’ın hazırladığı içerikte yalının farklı bölümleri, yaşam alanları ve Boğaz manzarasına sahip odaları ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde görüntülendi.

Arzu Sabancı yalısını gezdirdi


Videonun paylaşılmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Sabancı’nın evi oldu. Kullanıcılar yalının dekorasyonu, tarihi dokusu ve iç mekân düzeni hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Arzu Sabancı yalısını gezdirdi

 

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#Arzu Sabancı#Boğaz Manzaralı Yalı#Ünlülerin Evleri

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