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Televizyon
Haber Giriş: 19.08.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Arzu Cansever kimdir? 'Paylaş Benimle' programına konuk oldu

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Arzu Cansever kimdir? 'Paylaş Benimle' programına konuk oldu

Paylaş Benimle’nin bu haftaki konuklarından biri de Arzu Cansever oldu. Kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan ve iki bacağının kesilmesine neden olan olayla ilgi Arzu Cansever, yaşadıklarını an ve an izleyiciyle paylaşıyor. Peki, Arzu Cansever kimdir?

Aslen Yozgatlı olan Arzu Cansever 1986 yılında dünyaya geldi. Henüz 14 yaşındayken ailesi tarafından, para karşılığında kendisinden 10 yaş büyük biriyle evlendirildi. Karşı çıkmasına rağmen bu evliliğe engel olamayan Arzu, hayatının zindana dönüştüğü serüvene mecburen razı oldu. Henüz 15 yaşında anne olan Arzu, şiddete daha fazla dayanamayarak ayrılmak isteyince eşinden şiddet gördü. 

14 yaşında evlendirildiği kocası Ahmet Boztaş, boşanmak isteyen Arzu'yu av tüveğiyle kollarından ve bacaklarından vurarak yaraladı. 6 çocuk annesi olan Arzu'nun bacakları kesilmiş, kolları ise kullanılamaz hale gelmişti.

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