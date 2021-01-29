Arzu Aygün'ün katilinin ifadesi ortaya çıktı: Ben ayrıldım demişti... Arzu Aygün cinayetinin ayrıntıları

42 gündür aranan Arzu Aygün’un cesedi bulundu. Yakınlarının bulunması için Müge Anlı’ya başvurduğu Arzu Aygün’ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Arzu Aygün’ün cesedi ormanlık alanda cesedi bulundu. Aygün’ün hem akrabası hem de sevgilisi olan Muharrem Coşkun’dan itiraf geldi. Müge Anlı’nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası, aynı zamanda sevgilisi olduğu öne sürülen Muhterem Cokşkun gözaltına alındı. Coşkun'un itirafı ardından Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ARZU İLE SEVGİLİSİNİN KAVGASININ TANIĞI KONUŞTU

Samsun'da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Arzu Aygün ile katil zanlısı Muharrem Coşkun’un olay günü kavgalarına tanık olan Sündüz Bayrak Kul o anları anlattı. Kul, “Biz kızımla birlikte kavga ederlerken gördük, sonra arabanın içinde gördük. Sürekli buraya geliyorlardı, biz sivil polis zannediyorduk, meğerse katilmiş. Kavga ederken şüphelendik, kızım jandarmaya haber verdi. Adamın sesini duyduk, bağırıyordu. Artık kadın cinayetleri son bulsun, yeter. Her gün kadınlar ölüyor” dedi.

MAHALLELİ KONUŞTU

Arzu Aygün’ün cansız bedeninin bulunduğu Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Yusuf Arslan ise, “İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Her gün bu sahilde spor yapıyorum. Böyle bir şeyin olacağını tahmin bile etmezdik. Yol kenarına atılmış, nasıl bulanamadı anlayamadım. 42 gün geçmiş, kokması lazım ama koku da yoktu. Şahsı tanıyorum, araba alım satımı yapıyordu. Yapı olarak biraz ters mizaçlı biriydi. Aralarında ne yaşandı bilemiyoruz, kıskançlık yüzünden öldürdüğünü düşünmüyorum” diye konuştu.

‘HERHANGİ BİR KOKU HİSSETMEDİK’

Olaydan dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Birol Küçük, “İnsanlığa sığmayacak hareketler, gerçekten çok üzüldük, diyecek bir şey bulamıyoruz. Cesedin atıldığı nokta çok sık kullanılan bir yer değil, buradan geçerken herhangi bir koku hissetmedik. Zaten burası yazlık bir nokta, kış olduğu için çok kimse yok. Arzu Aygün’ün cesedi, ağacın dibine bırakılmış. Yoldan geçerken çalılardan ve dikenlerden araziyi görmek mümkün değil. Çok üzgünüz, şahsı tanıyorum, galericinin yanında çalışıyordu" dedi.

Bölgede 16 sene bekçilik yaptığını söyleyen Ahmet Kandemir ise, "Cinayet nedeniyle çok üzgünüz, bu yolu kullanırken herhangi bir koku falan da hissetmedim” şeklinde konuştu.

‘BİZ BURADA OLSAYDIK, CİNAYET OLMAZDI’

Arzu Aygün’ün cesedinin bulunduğu noktada 200 metre ilerde yazlık evi olan Burak Hamzaoğlu, “Akşamları buralar çok tenha oluyor. Çok kötü bir olay, çok üzüldük ve şaşırdık. Sürekli burada kalmıyoruz, yaz aylarında geliyor. Biz burada olsaydık, kalabalık olsaydı bu cinayet olmazdı. Bence şahıs da bunu fırsat bildi” dedi.

Mahallede oturan Bahri Kul, “Bir akşam kızım bu çifti kavga ederken görmüş ve jandarmaya haber verdi. Ama bölgeye gelen giden olmadı. Evimin önünde bir süre kavga etmişler, birbirlerini çekiştirmişler” şeklinde konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 'PİŞMANIM' DEDİ

Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine ‘Pişmanım’ dedi.

KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Samsun'da 42 gündür kayıp olan ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16), annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem' ve 'Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" ifadelerine yer verdi.

ARZU AYGÜN HAKKINDA

Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşındaydı. 2 çocuk annesi olan genç kadın, yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a gelmişti. ''Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında'' diyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.