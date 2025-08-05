Artık yaşı geçmeden anne olmak istiyor… Nasıl olsa münasip bir kısmet de buldu…

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Başlarda sık sık birlikte görüntülenen ikilinin ortak film projeleri için buluştukları konuşuluyordu.

Ancak kısa süre sonra Ana de Armas ve Tom Cruise pek de iş görüşmesine benzemeyen daha samimi ve romantik buluşmalarda da yakalanmaya başladı.

En sonunda da geçtiğimiz hafta Ana de Armas’ın yaşadığı Vermont’ta el ele gezerken yakalandılar.

Bunun yeni filizlenen bir aşk olduğu da böylece anlaşılmış oldu.

Gelen son dedikodulara göre daha önce evlenmeyen ve çocuğu olmayan 37 yaşındaki Ana de Armas 40’ından önce anne olmayı çok arzuluyor.

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Hazır Tom Cruise gibi bir aşk bulmuşken de bu hayalini artık gerçekleştirmek istiyor.

Yakın zaman önce verdiği bir röportajda Ana de Armas "Evet, mümkünse yakında çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istiyorum. Ama bu sadece bana bağlı değil. Bildiğimiz gibi aşk öngörülemez, gerçek aşkın ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz. İlişkiler kontrol edilemez: Hayat bir film değildir” demişti.

Tom Cruise ve Ana de Armas şubat ayından beri görüşseler de bu ilişki hakkında hiç açıklama yapmadılar.

Cruise ise belli ki Hollywood’un en güzel yıldızlarından sayılan Ana de Armas’a çok değer veriyor ve bir dediğini ikiletmeyerek adeta gözünün içine bakıyor.

İkili en çok Tom Cruise’un özel helikopterine inip binerken görülmüştü. Hollywood’un ünlü aktörü sevgilisini rahat ettirmek için ayaklarının altına elindeki tüm imkanları seriyor ve epey de para harcıyor.

63 yaşındaki Tom Cruise’un da başını Ana de Armas’ın aşkıyla döndüğü konuşuluyor ve Cruise da bu çocuk fikrine sıcak bakıyor.

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Tom Cruise’un önceki iki evliliğinden üç çocuğu var.

Nicole Kidman ile evlat edindikleri Connor ve Isabella artık birer yetişkin.

Cruise’un Katie Holmes’dan doğan kızı Suri de çoktan 18 yaşını doldurdu. Ancak kızını daha bir çocukken terk eden Tom Cruise onunla yıllardır hiç görüşmedi ve ona soyadından başka bir şey vermedi…

Tom Cruise Suri’yi de kendisi gibi Scientology tarikatına sokmak istemiş, eski karısı Katie Holmes buna müsaade etmeyince öz kızını hayatından silmişti.

Kızıyla bağı kopan, diğer iki çocuğu da çoktan yuvadan uçan Tom Cruise da bu yüzden yeni bir çocuk fikrine sıcak bakıyor.

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Ana de Armas’ın büyük bir aşk yaşadığı Ben Affleck tarafından da çocuk istediği için terk edildiği konuşuluyordu…