'Artık lanet bitti' diye seviniyorlardı... Yeni eve taşındılar ilk kötü haber geldi!

Son üç yıldır Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, Kate'in ve Kral Charles'ın kansere yakalanması da dahil çeşitli olumsuzluklar yaşadıkları eski konutlarını ve kötü hatıralarını geride bırakmaktı bir amaçları da.

Hatta Kate ile William beklenenden daha erken yeni yuvaları Forest Lodge'a taşındı. Bu nedenle çalışanlara da bir pub'da özel bir parti verdiler.

Sonrasında William Earthshot ödül töreni için Brezilya'nın yolunu tuttu. Kate Middleton da çocuklarıyla birlikte evde kaldı.

EVE TAŞINIR TAŞINMAZ KÖTÜ HABER ALDILAR

Ama daha çift temiz bir sayfa açtıkları yeni ve eskisinden daha konforlu evlerine taşınmıştı ki ikisini de sarsan kötü bir haber aldılar.

Kate Middleton ile Prens William, bilindiği gibi İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde tanıştı. Aşkları orada başladı ve uzun bir flört döneminin ardından da evlendiler.

Galler çiftinin üniversiteden arkadaşları olan 45 yaşındaki Ben Duncan, Londra'da geçirdiği beklenmedik bir kaza sonucu hayata veda etti.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Duncan'ın başına gelen ise gerçekten de şoke edici bir olay. Genç adam Trafalgar St. James Otel'in çatı katındaki barda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yapılan bütün müdahalelere rağmen de kurtarılamayarak hayata veda etti. Olayın gece saat 23:00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Talihsiz Ben Duncan çıktığı gece gezmesinde 30 metre yüksekten düşerek hayata veda etti.

Bu haber Brezilya'ya giden Prens William'ı da İngiltere'de kalan Kate Middleton'ı da üzdü.

KÖTÜ HABER YENİ EVLERİNİN İLK GÜNLERİNDE GELDİ

Kate Middleton ile Prens William, zorluklarla ve acılarla geçen son üç yılın ardından hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak için çok daha geniş ve konforlu olan Forest Lodge'a taşınma kararı almıştı.

Fakat yeni evlerindeki ilk günlerinde bu acı haber onları da üzdü.

Kate Middleton ile Prens William, 2022 yılında Windsor arazisinde bulunan Adelaide Cottage'a taşınmıştı.

Amaçları da sağlığı iyice bozulan Kraliçe 2. Elizabeth'e yakın olmaktı. Fakat oraya taşınmalarından kısa bir süre sonra Kraliçe hayata veda etti.

ESKİ EVLERİNDE KÖTÜ HATIRALARI VAR

Sonraki yıl çift bir yandan görevlerini sürdürmeye çalışırken diğer yandan da Prens Harry ve Meghan Markle'ın yarattığı sorunlarla boğuştu.

2023 yılı Kate'in karın bölgesinden geçirdiği ameliyatla bitti. 2024'ün ilk döneminde önce Kral Charles'ın sonra da Kate Middleton'ın kansere yakalandığı ortaya çıktı.

Uzun sözün kısası Adelaide Cottage Galler çiftinin hafızasında hep kötü olaylarla yer etti.

Hem bunları geride bırakmak, hem çocuklarını doğanın kollarında büyütmek için Galler çifti yine Windsor arazisinde bulunan Forest Lodge'a taşındı. Burası mütevazı olan Adelaide Cottage'dan çok daha geniş ve konforlu bir konut.

Söylenenlere göre Kate Middleton ile Prens William, taht sırası kendilerine geldiğinde de burada oturmaya devam edecekler.

Kate ile William, üç çocuklarını doğanın kollarında büyütecekler.





300 YILLIK KONUT TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENDİ: Galler çiftinin yeni konutunda hummalı bir renovasyondan geçti. Konut, tepeden tırnağa, çatısından merdivenlerine ve yer döşemelerine kadar yenilendi. Bu arada küçük bir not.. Kate ile William, bu yenilemenin giderlerini kendilerine verilen bütçeden karşıladı. Yani halktan toplanan vergilerin bir kuruşu bile bu işe harcanmadı.

