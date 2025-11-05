'Artık kötü karakterler seviliyor' Eli öpülesi Kadir Baba!

Haberin Devamı

“İLK BAŞTA KÜFREDİYORLARDI, ŞİMDİ ELİMİZİ ÖPÜYORLAR”

Eşref Rüya’da sert ama adaletli bir karakteri canlandıran Sevindik, kısa sürede rolüyle özdeşleşti. Rolünün ilk dönemlerinde izleyicilerden olumsuz tepkiler aldığını söyleyen başarılı oyuncu, bu durumu esprili bir dille anlattı. Sevindik, “İlk zamanlarda dışarıda ve sanal medyada küfür ediyorlardı. Şimdi ‘Kadir Baba’ diyerek elimizi öpüyorlar” ifadeleriyle hem güldürdü hem de karakterinin zamanla sevilmeye başladığını vurguladı.

“NEFRET ETMİŞTİM ŞİMDİ EN SEVDİĞİM KARAKTER OLDU”

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle Eşref Rüya, ekranlardaki yerini sağlamlaştırıyor. Sanal medyada dizinin takipçileri, Kadir Baba karakteriyle ilgili “Nefret etmiştim ama şimdi en sevdiğim karakter oldu. Görkem Sevindik harika oynuyor” şeklinde övgü dolu yorumlar yapıyor.

BU AKŞAM HEYECAN DORUKTA

Eşref Rüya izleyicileri, bu akşamki bölümde Kadir Baba’nın hikâyesinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Sanal medyada her hafta #KadirBaba etiketiyle yapılan paylaşımlar, karakterin popülaritesinin giderek arttığını gösteriyor.

Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…