Artık günleri sayılı, küçük oğlu uçup gitti... Yanında kalan tek çocuğuna dört elle sarıldı... İyi ki doğdun ilk göz ağrısı!

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Kral Charles, her ne kadar yıllardır beklediği tahtına kavuşsa da keyfini bile çıkaramadan kansere yakalandı. Onun ardından büyük oğlu, geleceğin kralı Wlliam'ın karısı Kate Middleton da kanser tedavisi görmeye başladı.

Özetle İngiliz kraliyet ailesi geçen bir yılı zorluklarla atlattı. Görünüşe göre bu yıl bir rahatlama söz konusu. Kate'in tedavisi bitti ve arada aksamalar olsa da görevlerinin başına döndü.

Diğer yandan Kral Charles ise kanserle savaşını sürdürüyor. Hiç kötü görünmüyor, hatta uluslararası gezilere gidiyor olsa da bu konuda da farklı söylentiler var.

Bugün İngiliz kraliyet ailesinde bir mutluluk rüzgarı esiyor... Charles'ın , genç yaşta ölen ilk karısı Diana Spencer'dan dünyaya gelen büyük oğlu William bugün 43 yaşına giriyor.

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Bazı kaynaklara göre Charles hastalığıyla gayet iyi başa çıkıyor. Tek yapması gereken bu hastalıkla yaşamayı öğrenmek ve kendine dikkat etmek.

Ama bazı kaynaklara göre ise türü açıklanmayan kanseri yüzünden artık çok da zamanı kalmadı. Hatta vaktinden önce tahtını oğluna bırakabilir.

Bunların ne kadarının gerçek olduğunu elbette zaman gösterecek.

Ama ailede bugün bir mutluluk rüzgarı esiyor.

Prens William'ın yeni yaşını karısı Kate Middleton ile çocukları George, Charlotte ve Louis bu pozu Instagram hesabından paylaşarak kutladı.

Bugün geleceğin kralı Prens William'ın doğum günü... Charles ile Diana Spencer'ın evliliğinden doğan ilk çocuk olan William ya da tam adıyla William Arthur Philip Louis, 21 Haziran 1982'de dünyaya gözlerini açtı.

Daha doğar doğmaz da geleceği belliydi William'ın. Babasından sonra tahta geçecekti. Babaannesinin ölümünden sonra Galler Prensi unvanını alınca tahta da bir adım daha yaklaştı.

Bugün de kendisinden birkaç ay büyük olan karısı Kate'e yetişti ve onun gibi 43 yaşına girdi.

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Büyük olasılıkla aile arasında William'ın yeni yaş için bir kutlama yapılacak. Ama ailenin önde gelen üyeleri de bu özel günü sosyal medyadan kutlamayı da ihmal etmedi.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın Instagram hesabından da William'ın 43 yaşına girmesini kutlayan bir paylaşım yapıldı.

Kral Charles resmi Instagram hesabından bugüne özel bir paylaşım yaptı. Prens William'ın yeni tarihli bir fotoğrafını paylaştı ve "Galler Prensi'ne mutlu yıllar" mesajıyla oğluna seslendi.

Kate Middleton ile Prens William'ın ortak kullandığı Instagram hesabından yapılan paylaşımda da Prens'in hayvan sevgisi vurgulandı. William'ın köpeklerle oynarken çekilen pozunun yanında "Doğum günün kutlu olsun. Sevgiler" notunun yanı sıra karısı Catherine, çocukları George, Charlotte ve Louis'nin isimlerinin ilk harfleri yer aldı.

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Aslına bakılırsa Prens William, özellikle de kardeşi Harry'nin aileden ayrılmasından sonra babasının en büyük desteği oldu.

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Kral Charles, geçen yıl büyük oğlunun doğum gününde yıllar öncesinden gelen bu pozu paylaşmıştı.

Özellikle de Charles ve karısı Kate'in kansere yakalaması nedeniyle geçen yılı da büyük bir endişe içinde geçirdi William. Hatta Kate'in ortalarda görünmediği sürede o da bir ara görevlerinden izin aldı.

Sonrasında işlerinin başına döndü ama yaşadığı sıkıntılar yüzünden epey kilo kaybettiği de gözlerden kaçmadı.

Kardeşi Harry'nin, karısı Meghan Markle ile birlikte ailesine yönelttiği eleştireler karşısında zaten hastalıkla boğuşan Charles yanında hep büyük oğlu William'ı buldu.

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William ve kardeşi Harry, anneleri Diana Spencer'ı daha çocuk yaşta kaybetti.





William, karısı Kate'in tedavisi sırasında zor bir dönemden geçti. Ama onun hayata tutunmasıyla kendi yüzü de gülmeye başladı.





Prens, belki sima ve fiziksel form olarak yıllar içinde fazla değişmedi. Ama saçlarını erken kaybetti.