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Armağan Çağlayan ustasını oynayacak

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#Armağan Çağlayan#Huysuz Virjin#Seyfi Dursunoğlu
Armağan Çağlayan ustasını oynayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 16:04

30 yıl önce Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan, ‘Seyfi Bey’ adlı oyunda ustası Seyfi Dursunoğlu’nu canlandıracak. Hazırlığı 1 yıl süren oyun, 24 Ekim’de perde açacak.

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Yarattığı ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle eğlence dünyasına damga vuran ve 2020 yılında yaşamını kaybeden Seyfi Dursunoğlu’nun etkileyici hikâyesi, bir tiyatro oyunuyla sahneye taşınıyor. “Seyfi Bey” adlı oyunda, 30 yıl önce Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan başrol oynayacak. Çağlayan’a tek perdelik oyunda Sedat Bilenler de eşlik edecek.

Armağan Çağlayan’ın “Popüler kültür hayatımda beni en çok heyecanlandıran proje” diye tanımladığı “Seyfi Bey”, ilk kez 24 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de seyirci karşısına çıkacak.

Armağan Çağlayan ustasını oynayacak


BİLETLERİ SATIŞTA

Gencay Ünsalan’ın yazdığı, Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği oyun, 19 Kasım’da Bursa BAOB Sahne’de ve 26 Kasım’da da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Vay Prodüksiyon yapımı oyunun biletleri, Biletinial platformunda satışa sunuldu.

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Armağan Çağlayan ustasını oynayacak

Kulise gelen gizemli telefon

“Seyfi Bey” oyunu, 2007 yılının bir kış gecesinde, Seyfi Dursunoğlu’nun Günay Restoran’daki kulisinde başlıyor. Her gece yaptığı gibi Huysuz Virjin’e dönüşmek için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, o sırada bir telefon alıyor. Telefonda verilen haber gecenin seyrini değiştiriyor.

 

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#Armağan Çağlayan#Huysuz Virjin#Seyfi Dursunoğlu

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